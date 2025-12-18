Sanremo: riprende la mostra "Visione oltre la luce 2.0" al Forte Santa Tecla

Riprende oggi, negli spazi suggestivi del Forte Santa Tecla di Sanremo, la mostra sensoriale “Visione oltre la luce 2.0”, un progetto culturale e inclusivo che sta lasciando un segno profondo nel pubblico che l’ha visitata.

Ma il tempo stringe: l’esposizione sarà visitabile solo fino a domenica 21 dicembre. Restano dunque appena quattro giorni per vivere un’esperienza che va oltre i confini tradizionali dell’arte.

Promossa dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Sezione territoriale di Imperia, la mostra propone un percorso immersivo al buio, completamente usufruibile dalle persone con problemi di vista, ma rivolto a tutta la cittadinanza come occasione di sensibilizzazione sull’accessibilità e sull’inclusione culturale e sociale.

Nei due fine settimana appena trascorsi, “Visione oltre la luce 2.0” ha registrato un buon riscontro sia in termini di partecipazione che di gradimento.

Visitatori di tutte le età – residenti, turisti, famiglie e gruppi – hanno scelto di mettersi in gioco, affidandosi ai sensi del tatto e dell’ascolto per scoprire un modo nuovo di relazionarsi all’arte.

I commenti raccolti parlano di un’esperienza intensa, coinvolgente, capace di suscitare emozioni profonde e di far riflettere sul valore dell’accessibilità come elemento essenziale della cultura contemporanea.

A confermare il forte impatto della manifestazione è stato anche il grande successo dell’evento collaterale “Note di inclusione”, il concerto al buio che si è svolto sabato 13 dicembre, Santa Lucia e Giorno nazionale del cieco, all’interno del Forte.

Protagonisti della serata il pianista non vedente di Taggia Achille La Barbera e il Maestro Vittorio De Franceschi, clarinettista di Sanremo, che hanno offerto al pubblico un’esecuzione di alto livello artistico ed emotivo.

Il cortile interno coperto del Forte Santa Tecla era completamente pieno, a testimonianza dell’interesse e dell’apprezzamento suscitati da un evento capace di unire musica, inclusione e ascolto profondo.

Un momento particolarmente significativo, che ha dimostrato come l’arte – quando è accessibile e condivisa – possa diventare un potente strumento di incontro e partecipazione.

Con la ripresa odierna delle visite, la mostra entra ora nella sua fase conclusiva.

“Visione oltre la luce 2.0” sarà visitabile fino a domenica 21 dicembre, offrendo ancora pochi giorni per chi non ha avuto modo di partecipare. Gli orari di apertura sono: giovedì, sabato e domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00, venerdì dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00, con l'ultimo ingresso 30 minuti prima del termine di ogni turno.

È un invito rivolto a tutti: a chi è curioso, a chi ama l’arte, a chi vuole comprendere meglio cosa significhi vivere senza il supporto della vista e a chi desidera lasciarsi sorprendere da un’esperienza che mette al centro la persona e le sue percezioni.

Al Forte Santa Tecla, il buio non è assenza, è spazio di ascolto, emozione e condivisione!