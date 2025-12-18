 / Eventi

Natale a Creppo: un percorso autentico tra antiche vie e presepi diffusi

Dalle fontanelle addobbate alle zucche trasformate in decori: l'invito a una passeggiata magica per riscoprire il senso del Natale lontano dal caos.

Nei piccoli paesi e nei villaggi dell’entroterra ligure, il Natale rappresenta l’occasione ideale per dare voce alla fantasia e all'amore per le antiche tradizioni. Chi si avventura oggi tra le case in pietra di Creppo, percorrendo i suoi caratteristici vicoli a zig-zag, rimane stupito nel vedere come ogni oggetto sia stato reinterpretato per celebrare le festività.

Il borgo, che a prima vista potrebbe apparire spopolato, torna a vibrare di vita grazie a una miriade di presepi e figure di Babbo Natale. 

È un esercizio di creatività diffusa: una cassetta di legno, una zucca, una vecchia stufa, un sedile in pietra, un arco o una semplice fontanella. 

Ogni elemento architettonico è stato addobbato con cura, trasformando l'abitato in un luogo dall'atmosfera magica e sospesa nel tempo.

Per chiunque desideri vivere un’esperienza autentica e prepararsi al Santo Natale lontano dal caos, l’invito è quello di passeggiare lentamente tra queste vie antiche. 

È un percorso che invita alla riflessione, offrendo lo spazio per una preghiera o un semplice pensiero rivolto al cielo, immersi nel silenzio rigenerante delle nostre montagne.

