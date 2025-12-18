 / Eventi

Vallebona, il 21 dicembre torna la tradizionale tombola della comunità (Foto)

L’iniziativa fa parte del progetto U fögu du bambin di Vallebona

A Vallebona torna la tradizionale tombola della comunità. L'appuntamento sarà domenica 21 dicembre alle 15 nella Salabande.

"Un momento di incontro e condivisione che fa parte delle tradizioni più sentite del nostro paese" - fa sapere l'Amministrazione comunale - "Un pomeriggio da trascorrere insieme, all’insegna della convivialità e del piacere di stare in comunità.

L’iniziativa fa parte del progetto U fögu du bambin di Vallebona reso possibile grazie al contributo di Regione Liguria e del Ministero del Turismo nell’ambito del Fondo Unico Nazionale per il Turismo Natale in Liguria.

