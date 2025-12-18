“Il (DI)SEGNO DELL'ARCHITETTO, architettura, città, mare”: l’architettura in mostra al Forte di Santa Tecla

Dal 18 dicembre al 25 gennaio il Forte Santa Tecla ospita la mostra: “IL (DI)SEGNO DELL'ARCHITETTO, architettura, città, mare”.

La mostra, ideata e curata da Emmanuele Lo Giudice in collaborazione con Roberto De Luca e Floriana Orlandino, pone al centro il tema del disegno in architettura. Il disegno è, ed è sempre stato, l'atto primario, l'espressione più intima e, al contempo, la più significativa che l'architetto impiega per tessere il racconto delle proprie visioni architettoniche e urbane.

Nella nostra epoca contemporanea, tuttavia, stiamo assistendo a una metamorfosi epocale. Gli sviluppi incalzanti delle tecnologie digitali, le metodologie computazionali e i nuovi paradigmi di comunicazione stanno radicalmente rivoluzionando non solo l'approccio alla progettazione, ma la stessa filosofia della rappresentazione.

Di fronte a questa rivoluzione tecnologica, che promette infinite possibilità ma solleva profonde questioni, si rende necessario un confronto critico tra le modalità espressive tradizionali del segno tracciato a mano e quelle digitali. Questa mostra, "IL (DI)SEGNO DELL'ARCHITETTO", si pone quindi come strumento d’indagine per ragionare insieme su cosa vuol dire disegnare l’architettura e la città nella nostra contemporaneità e quali grafie avremo bisogno nel prossimo futuro. Gli architetti qui riuniti si interrogano sul tema della rappresentazione architettonica, indagando in particolare un tema che caratterizza il territorio italiano: la relazione tra l’architettura ed il mare. Tale dialogo ci offre, visioni ed una panoramica essenziale sulle diverse geometrie dell'immaginario che definiranno il nostro domani.

Saranno esposte opere di: Cecilia Anselmi, Antonio Pallotta, Carmelo Baglivo, Maria Bovenko, Luca Bullaro, Orazio Carpenzano, Cristian Catania, Brunetto De Battè, Franco Raggi, Maurizio Oddo, Fernando Miglietta, Emmanuele Lo Giudice, Alessandro Melis, Daniele Menichini, Francesco Miceli, Riccardo Miotto, Gianluca Peluffo, Massimo Pica Ciamarra, Carlo Prati, Franco Purini, Anna Riciputo, Guendalina Salimei, Duccio Santini, Marcello Sestito, Laura Thermes.

Il progetto dell'allestimento è stato curato da Emmanuele Lo Giudice in collaborazione con Rebeca Elena Munteanu, Chiara Callegher, Miriam Callegher, Francesca Ferrari.

La mostra presenterà anche un importante momento di riflessione e dibattito con un convegno il 23 gennaio 2026 dalle 15 alle 18, moderato da Emmanuele Lo Giudice e Antonio Morlacchi con i saluti del direttore del Forte di Santa Tecla Alberto Parodi, metterà a confronto riflessioni ed esperienze di architetti ed intellettuali di alto profilo internazionale come: Orazio Carpenzano, Brunetto De Battè, Giampiero Mele, Giulia Pellegri, Gianluca Peluffo, Massimo Pica Ciamarra, Franco Purini, Franco Raggi, Michela Scaglione. La partecipazione al convegno consente l'acquisizione di 3 crediti formativi per gli architetti iscritti all’ Ordine degli architetti di Imperia. Iscrizioni dal 7 al 20 gennaio 2026 per un massimo di 50 partecipanti. Iscrizioni sul sito dell’Ordine https://www.architettiimperia.it/ . L’evento è patrocinato da Direzione Regionale Musei Nazionali Liguria oltre a: Ordine degli architetti di Imperia, Ordine degli Architetti di Genova; Associazione Architetti Artisti-Ligne et Couleur; Faro Convention Citizens of Europe; Università La Sapienza - Facoltà di architettura; Accademia di Belle Arti dell’Aquila; Associazione Culturale Green Hub; Universidad Nacional de Colombia a Medellín, Museo Nomade, Architettura Gassosa, SM’ART. Media Partner: weArch; IoArch; AND. Sponsor: Salcheto Organic Winery.

ORARI: martedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 9.30 alle 19.30; mercoledì dalle 9.30 alle 20.30; lunedì chiuso; ultimo ingresso: un’ora e mezza prima della chiusura

TARIFFE: i € 5 intero, € 2 ridotto (18-25 anni) ingresso gratuito minori 18 anni, prima domenica del mese e altre agevolazioni: https://www.beniculturali.it/agevolazioni