San Romolo, torna la caccia all’uovo di Pasqua: evento per bambini sabato 4 aprile con posti limitati

A San Romolo è tutto pronto per la tradizionale caccia all’uovo di Pasqua, un evento dedicato ai più piccoli organizzato dall’associazione Amici di San Romolo. L’iniziativa si terrà sabato 4 aprile alle 15 a San Romolo, offrendo ai bambini un pomeriggio di gioco immersi nella natura. L’evento è riservato a un numero limitato di partecipanti: potranno prendere parte alla caccia massimo 25 bambini sotto i 10 anni, rendendo l’esperienza più curata e coinvolgente.

Per partecipare è necessario prenotarsi in anticipo: gli organizzatori invitano infatti a “assicurare la propria partecipazione inviando un messaggio WhatsApp” al numero indicato sulla locandina (338 9708054). Un’occasione speciale per festeggiare la Pasqua all’aria aperta, tra colori, giochi e divertimento.