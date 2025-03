Sanremo, affitti alle stelle: +14,8% in un anno e +36,2% dal 2012, prezzi vicini al record del 2024

Negli ultimi anni il mercato degli affitti a Sanremo ha subito una crescita significativa, con un trend che si è consolidato anche nel 2025. A febbraio, il prezzo medio richiesto per le case in locazione ha raggiunto 14,3 euro al metro quadro, segnando un leggero aumento dello 0,1% rispetto a gennaio e un incremento del 14,8% su base annua. Se si guarda ancora più indietro, il confronto con il giugno 2012, quando il prezzo medio era di 10,5 €/m², evidenzia una crescita del 36,2%, a testimonianza di un mercato in continua evoluzione.

Dopo aver raggiunto il massimo storico di 15,0 €/m² a settembre 2024, il mercato ha registrato una leggera correzione nei mesi successivi, con un calo del 4,2% a ottobre e un ulteriore ribasso dello 0,8% a novembre. Tuttavia, la ripresa non si è fatta attendere e già a gennaio 2025 i prezzi hanno ripreso a salire, confermando la tendenza rialzista di lungo periodo.

L’aumento dei canoni di locazione può essere attribuito a diversi fattori. La crescente domanda, trainata anche dalla vocazione turistica della città, ha reso il mercato particolarmente dinamico. Inoltre, il rialzo dei tassi di interesse sui mutui ha spinto molti potenziali acquirenti a optare per la locazione piuttosto che per l’acquisto, riducendo l’offerta disponibile e facendo salire i prezzi. A questo si aggiunge la forte crescita degli affitti brevi tramite piattaforme online, che ha ulteriormente ridotto il numero di immobili destinati alle locazioni di lungo periodo, contribuendo all’innalzamento dei prezzi.

Le prospettive per i prossimi mesi dipenderanno dall’andamento economico generale e dal turismo, con particolare attenzione alla stagione estiva, periodo che potrebbe dare nuovo impulso alla domanda. Se il trend attuale dovesse confermarsi, i prezzi potrebbero tornare a sfiorare i livelli record del 2024, mantenendo Sanremo tra le località con un mercato degli affitti in continua crescita.