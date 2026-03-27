Coppa Milano‑Sanremo, la corsa più antica d’Italia verso la Riviera: Sanremo pronta ad accogliere l’arrivo finale della XVII Rievocazione

Ė partito oggi il secondo giorno di gara della XVII Rievocazione Storica della Coppa Milano – Sanremo, la competizione più antica d’Italia.

La Rievocazione ha preso ufficialmente il via ieri dall’ all'Autodromo Nazionale di Monza, dove si sono svolte le consuete verifiche tecniche e sportive e i giri liberi in pista, che hanno preceduto il via ufficiale con le prime e impegnative prove di regolarità.

Nel pomeriggio, gli equipaggi si sono diretti a Milano, dove sono stati protagonisti di un suggestivo défilé in Piazza Città di Lombardia, alla presenza di pubblico e istituzioni nella persona dell’Assessore al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi, e in seguito come da tradizione, sono passati davanti alla sede dell’Automobile Club Milano in Corso Venezia. La prima giornata si è conclusa con un esclusivo Opening Gala Dinner presso il Marriott Hotel a Milano.

La classifica provvisoria dopo la prima tappa vede in testa l’equipaggio n°4 Vesco-Bacci a bordo di una Fiat 508S, come secondi la coppia n°2 Fontanella-Scarabelli sulla loro Fiat 514 S, seguiti da padre e figlio Di Pietra (n°1) su una Fiat 508C.

Oggi, venerdì 27 marzo gli equipaggi sono partiti dall’Ippodromo Snai San Siro che ha ospitato la partenza ufficiale della seconda giornata di gara in una cornice d’eccezione, simbolo della tradizione sportiva milanese.

Dal capoluogo lombardo le vetture hanno attraversato i suggestivi paesaggi del Piemonte con una tappa a Tortona, per il lunch break all’interno dello storico Castello di Piovera, nel cuore del Monferrato. Da qui, passeranno poi per Rapallo, attraverseranno i comuni più suggestivi del Golfo Paradiso fino a raggiungere Genova, con l’arrivo scenografico in Piazza de Ferrari nella quale sosteranno fino al giorno successivo circondando la fontana.

La giornata si concluderà al Circolo Artistico Tunnel, storico Palazzo dei Rolli di Genova e riservatissimo club genovese tradizionalmente aperto solo ai gentiluomini della città, che in via del tutto eccezionale aprirà le sue porte agli equipaggi della Coppa Milano-Sanremo, rendendo l’arrivo un momento di assoluta esclusività.

Sabato 28 marzo le auto sosterranno delle prove speciali all’interno del capoluogo ligure e si dirigeranno verso la Riviera di Ponente, nello specifico a Marina di Loano, dove gli equipaggi saranno ospiti per un lunch presso Badaia il nuovo ristorante dello Yacht Club della Marina di Loano. Da lì, proseguiranno per Acqui Terme, affrontando prove cronometrate e di media lungo il tragitto fino a Sanremo. Qui, nella cornice dello storico Corso Matteotti, si concluderà la competizione sportiva, cui seguiranno la cerimonia di premiazione e il Gala Dinner nell’iconica cornice del rooftop del Casinò.

All’interno di questa diciassettesima Rievocazione Storica si tiene, come da tradizione, anche la “Coppa delle Dame”, ideata per la prima volta agli inizi del secolo scorso, grazie alla cospicua partecipazione di equipaggi femminili e all’intuito degli organizzatori della Coppa Milano-Sanremo.