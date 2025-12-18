Il Liceo Cassini si riempie di note natalizie: il concerto degli studenti incanta Sanremo

Sotto le luci calde dell'Avvento, l'Aula Magna del Liceo "G.D. Cassini" si è trasformata oggi 18 dicembre in un palcoscenico d'eccezione. Gli studenti delle classi 1ª, 2ª, 3ª e 4ª del Liceo Musicale hanno voluto omaggiare famiglie e cittadinanza con un emozionante saggio natalizio, confermando l'alto livello artistico raggiunto dall'istituto.

Tutti gli alunni si sono esibiti con maestria, interpretando con tecnica e sensibilità i pezzi più celebri della tradizione natalizia. Alla presenza della Dirigente Scolastica, Mara Ferrero, del corpo docente e di una platea di familiari orgogliosi, l'evento ha saputo creare un'atmosfera magica, capace di unire diverse generazioni nel segno della gioia condivisa.

L'iniziativa, frutto del lavoro corale tra studenti e insegnanti, ha ribadito il ruolo fondamentale della musica come ponte tra scuola e comunità, trasformando lo spazio istituzionale dell'aula magna in un accogliente salotto natalizio collettivo. La manifestazione si è conclusa intorno alle ore 18:00, tra il profumo dei primi dolci delle feste e l'eco di applausi scroscianti che hanno premiato l’impegno dei giovani musicisti.

La musica, valore eterno del Natale

In un mondo frenetico, la musica natalizia resta un balsamo universale: evoca ricordi, scalda gli animi e ricorda che l'essenza delle festività risiede nell'armonia, ben oltre l’aspetto commerciale. Al Cassini questo messaggio è risuonato forte e chiaro, regalando alla città di Sanremo un Natale che suona già dolcissimo.