Linea Verde davanti all’Ariston, Sanremo accende il conto alla rovescia verso il 2026 tra Festival e Carri Fioriti (Foto)

Sanremo comincia a scaldare i motori in vista di un 2026 che si annuncia ricco di eventi e di grande visibilità nazionale. Nel primo pomeriggio Linea Verde ha girato uno stacchetto all’interno del Teatro Ariston, simbolo per eccellenza del Festival della Canzone Italiana, lanciando idealmente il conto alla rovescia verso il prossimo appuntamento con la kermesse.

Lo stacchetto dovrebbe andare in onda circa un mese prima dell’inizio del Festival, confermando ancora una volta la sinergia tra la città dei fiori e la Rai. Sanremo, intanto, è già proiettata verso l’inizio del 2026, quando il Festival tornerà a catalizzare l’attenzione mediatica di milioni di spettatori, affiancato da uno degli eventi più identitari del territorio: i Carri Fioriti, che con colori, profumi e tradizione rappresentano un altro biglietto da visita internazionale della città.

La presenza di Linea Verde all’Ariston non è solo un’anticipazione televisiva, ma anche il segnale di una preparazione che coinvolge l’intero tessuto cittadino: istituzioni, operatori turistici e mondo culturale lavorano già in coordinamento con la Rai per accogliere al meglio un anno che vedrà Sanremo protagonista su più fronti. Tra musica, fiori e racconto del territorio, la città dei fiori si prepara dunque a vivere un nuovo capitolo della sua storia, con lo sguardo puntato su un 2026 che promette di unire spettacolo, tradizione e promozione nazionale.