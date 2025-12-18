L’Unitre Intemelia celebra le Feste e prepara il ritorno al Teatro Carlo Felice

Non è solo un momento di svago, ma una vera e propria celebrazione della bellezza e della condivisione quella che si appresta a vivere l'Unitre Intemelia.

Il prossimo sabato 20 dicembre, alle ore 15:30, la prestigiosa cornice del Seminario Diocesano di Bordighera ospiterà la tradizionale "Festa degli Auguri", un appuntamento che quest'anno promette di essere particolarmente suggestivo.

Il cuore dell'evento sarà il momento musicale affidato al Maestro Lorenzo Spinella. La scelta non è casuale: il Maestro si esibirà sul celebre organo a canne orizzontali del Seminario, uno strumento raro e dal fascino acustico unico, capace di riempire le navate con sonorità d'altri tempi. Questa performance non rappresenta solo un omaggio al Natale, ma una valorizzazione del patrimonio organistico locale, spesso poco conosciuto ma di immenso valore.

L'arte del Presepe Napoletano

A seguire, i soci avranno l'opportunità di immergersi nell'arte presepiale con la visita al Presepe Napoletano curato da Francesco Sacco. L'allestimento, descritto come "mirabile", non è una semplice decorazione, ma un racconto visivo che fonde devozione e maestria artigianale, portando a Bordighera la storica tradizione partenopea. La giornata si concluderà con il consueto momento conviviale, fondamentale per rinsaldare quei legami di amicizia che sono il pilastro dell'università delle tre età.

Verso il 2026: il grande appuntamento con il "Trovatore"

L’attività dell’Unitre, tuttavia, non si esaurisce con le festività. L'associazione sta già guardando al nuovo anno con una proposta di alto profilo: la trasferta al Teatro Carlo Felice di Genova, prevista per il 17 gennaio 2026, per assistere alla rappresentazione de "Il Trovatore" di Giuseppe Verdi.

A dimostrazione della serietà dell'approccio formativo dell'Unitre, i soci sono stati accompagnati in questo percorso da una preparazione d’eccellenza curata dal Prof. Roberto Criscuolo. Già Dirigente Scolastico ed esperto musicologo, Criscuolo ha fornito le chiavi di lettura necessarie per comprendere appieno la complessità drammaturgica e musicale dell'opera verdiana, trasformando una "serata a teatro" in un'esperienza culturale profonda e consapevole.

Ritorno in aula

Dopo la meritata pausa natalizia, l'Unitre ha già fissato la ripresa delle attività didattiche. Le lezioni ripartiranno regolarmente il 7 gennaio 2026 presso le due sedi storiche dell'associazione, pronte a ospitare un nuovo anno ricco di saperi e incontri.