Carpasio: una Pasquetta tra natura, tradizioni e divertimento per tutta la famiglia

Una Pasquetta all’insegna della natura, della convivialità e del divertimento per grandi e piccoli quella organizzata a Carpasio, con un programma pensato per coinvolgere tutta la famiglia.
L’iniziativa prevede una suggestiva passeggiata lungo le antiche mulattiere che un tempo conducevano al borgo, alla scoperta delle caratteristiche chiesette disseminate nei dintorni del paese. Un percorso ad anello, accessibile anche ai più piccoli, che permette in qualsiasi momento di rientrare comodamente in paese.
Proprio per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente per i bambini, lungo il tragitto saranno organizzate divertenti cacce alle uova davanti a ogni chiesetta, trasformando la giornata in un’avventura all’aria aperta.
Tappa speciale sarà il Santuario della Madonna di Ciazzime, dove i partecipanti saranno accolti con un aperitivo immersi nella tranquillità del paesaggio.
Al termine della passeggiata, il rientro in paese, nella zona delle feste, darà il via a un ricco buffet accompagnato da giochi e laboratori dedicati ai bambini, per concludere la giornata in allegria.