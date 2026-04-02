Ospedaletti festeggia la primavera con “Pasqua Spiaretè”: shopping, gusto e animazione sul mare

Torna a Ospedaletti uno degli appuntamenti più attesi della stagione primaverile: “Pasqua Spiaretè”, l’evento commerciale organizzato da Confesercenti, pronto ad animare la giornata di domenica lungo la suggestiva pista ciclabile affacciata sul mare. Per tutta la giornata, cittadini e turisti potranno vivere un’esperienza all’insegna di shopping, gusto e convivialità, passeggiando tra banchi selezionati con proposte di qualità: dall’artigianato ai prodotti tipici, fino a tante idee regalo perfette per le festività pasquali.

Grande spazio anche alle tradizioni gastronomiche: il Bistrot Sant’Antonio offrirà ai presenti una colomba artigianale, simbolo per eccellenza della Pasqua, contribuendo a rendere ancora più speciale l’atmosfera dell’evento. Non mancheranno le attività dedicate ai più piccoli, con momenti di animazione e intrattenimento, pensati per coinvolgere le famiglie e trasformare la giornata in un’occasione di svago per tutte le età. “Pasqua Spiaretè” si conferma così un’iniziativa capace di unire commercio, territorio e socialità, valorizzando uno dei luoghi più suggestivi della Riviera ligure.

Confesercenti invita quindi tutti a partecipare per trascorrere insieme una domenica di festa, tra sapori autentici, occasioni di acquisto e divertimento vista mare.