Bordighera: il comune risponde alla Sinfonica "Richiesta economica aumentata del 50%, ecco i motivi veri"

“La richiesta economica dell’associazione ‘Pergolesi’ è aumentata del 50% rispetto all’anno precedente”: con queste parole il comune di Bordighera risponde all’intervento dell’Orchestra Sinfonica della città delle palme che, attraverso il nostro giornale, aveva lamentato il diniego ai contributi per la stagione estiva.

“Il 29 gennaio scorso l’associazione culturale della Sinfonica aveva comunicato al Comune la propria chiusura – prosegue il Comune - poiché non possedeva i requisiti per operare tramite i portali PAD, che la Pubblica Amministrazione deve per legge utilizzare per procedure di gare e acquisti. Poco dopo è arrivata una proposta dall’associazione musicale ‘Pergolesi’ per tre concerti nell’estate 2025 ad un costo di 23.000 euro, ai quali occorre aggiungere gli oneri di allestimento location e di sicurezza previsti in capo al Comune”.

Nel 2024, per lo stesso numero di spettacoli nel calendario estivo, il costo era stato di 15.000 e l’incremento del costo dei concerti è quindi andato ben oltre il 50% rispetto all’anno precedente. “Appare evidente – va avanti l’Amministrazione bordigotta - che si è resa necessaria una attenta valutazione su queste richieste economiche, considerando inoltre che per ogni concerto l’associazione Orchestra Sinfonica ha incassato anche un biglietto di 15 euro a persona. Cifre ed evidenze che un’Amministrazione non può ignorare”.

“Deve essere chiaro – termina il Comune - che continueremo a lavorare con imprese e associazioni, anche con sede non in Bordighera, con l’obiettivo di promuovere la musica e la cultura. Nel calendario estivo, che stiamo terminando di definire proprio in questi giorni, ci saranno concerti di musica classica e stiamo tra l’altro lavorando anche per dare spazio a giovani musicisti”.