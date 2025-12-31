Ventimiglia: il Consiglio Comunale approva all’unanimità alcune proposte del PD, la soddisfazione del locale circolo

Le proposte avanzate dal Partito Democratico di Ventimiglia su scuole, sport e politiche sociali hanno trovato accoglimento in Consiglio Comunale. Nella seduta di ieri sera, l’assemblea ha infatti approvato all’unanimità alcuni interventi ritenuti prioritari per la città, segnando un passaggio condiviso tra maggioranza e opposizione.

Nel dettaglio, è stata approvata la manutenzione ordinaria e straordinaria delle tensostrutture del Palabiancheri e del Palaroja, con un intervento significativo anche per la riqualificazione degli spogliatoi del Palaroja, strutture centrali per l’attività sportiva cittadina. Dopo anni di richieste, è arrivato inoltre il via libera alla realizzazione di nuovi servizi igienici destinati ad alunni, docenti e personale della scuola primaria di Roverino. Approvato infine l’intervento di riqualificazione e messa in sicurezza del marciapiede di via Rufo, nel quartiere Nervia, un’opera più volte sollecitata per migliorare la mobilità e la sicurezza dei residenti.

Soddisfazione è stata espressa dal Circolo PD di Ventimiglia, che sottolinea come questi risultati rappresentino un primo passo concreto e non un punto di arrivo. Il Partito Democratico annuncia che continuerà a monitorare l’attuazione degli impegni assunti, affinché si traducano rapidamente in atti amministrativi e cantieri operativi.

Il circolo conferma inoltre l’intenzione di proseguire il lavoro di una minoranza “attenta, vigile e propositiva”, con nuove proposte e iniziative nei prossimi mesi, ringraziando i consiglieri comunali Vera Nesci e Alessandro Leuzzi per l’attività svolta in Consiglio e l’attenzione costante ai bisogni della città.