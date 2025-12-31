Arriva Capodanno, il bilancio di fine anno del sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro (Video)

"E' la fine dell'anno e per me è il momento della sintesi del lavoro svolto nel 2025 ma anche per festeggiare la metà del mandato di questa amministrazione. E' stato un anno intenso, di tanto lavoro, mio e della squadra che mi affianca, ma i risultati sono arrivati. Sono molto soddisfatto che siamo giunti a buoni risultati" - dice il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro facendo un bilancio del 2025, anno che si sta concludendo.

Un'occasione per fare il punto della situazione ripercorrendo i traguardi raggiunti nel 2025 e svelando gli obiettivi per il 2026. "Nel 2025 abbiamo lavorato su sicurezza, videosorveglianza e grandi opere: Aurelia Bis, elettrificazione della stazione ferroviaria, piazza Italia, la messa in sicurezza delle gallerie, la riqualificazione della rotonda di Latte, la passerella, la pista ciclabile più bella d'Europa e la superstrada di Peglia. Sulle manutenzioni stiamo facendo tanto. Abbiamo dato attenzione agli impianti sportivi e alle associazioni sportive. Sul turismo e la cultura stiamo cercando di fare molto per dare una vera e propria vocazione turistica e internazionale. Abbiamo fatto un gemellaggio con Limone Piemonte e festeggiato la cinquantesima edizione dell'Agosto Medievale. La stagione teatrale ci ha dato grandi soddisfazioni. Ci siamo dedicati tanto a dare misure di sostegno alle fasce più deboli della popolazione. Abbiamo lavorato sulle scuole" - sottolinea il primo cittadino - "Abbiamo progetti che svilupperemo nell'anno prossimo: l'ex Gil, le palestre, il parcheggio del Funtanin. Nel 2026 apriremo il parcheggio di corso Genova. La vera novità sono gli asfalti, spenderemo circa un milione di euro per gli asfalti del centro città e delle frazioni. Sulla pulizia c'è ancora molto da fare. Stiamo rimodulando il capitolato per prevedere nuovi servizi. Nel 2026 arriveranno nuove forniture. Stiamo seguendo i lavori di un nuovo polo museale a Nervia e finiremo i lavori del reef. Il 2026 per il mercato coperto e il mercato del venerdì sarà la nostra prova sulla valorizzazione e promozione per renderli veramente interessanti a livello internazionale. Finalmente il centro anziani verrà inaugurato. Ci aspetta un 2026 ancora più sfidante e sono sicuro che grazie all'impegno di tutti e anche al sostegno che date all'Amministrazione comunale riusciremo a raggiungere nuovi traguardi".

Nel video si può ascoltare il discorso integrale e gli auguri di 'buon anno' del sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro: