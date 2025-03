Sanremoinfiore 2025: conto alla rovescia per lo spettacolo dei carri fioriti. Definiti contributi e premialità

Manca ormai una settimana al via di Sanremoinfiore 2025, l'evento che ogni anno attira migliaia di visitatori e celebra la bellezza e la creatività attraverso le spettacolari sfilate di carri fioriti.

Lo show dei carri, oltre a essere una delle principali attrazioni dell'evento, se non la più importante, diventa anche un momento in cui i Comuni partecipanti si mettono amichevolmente in competizione per realizzare l'allestimento migliore, in una sana sfida che ha come obiettiv quello di offrire ogni anno lo spettacolo migliore possibile ai presenti, diventando un utile volano turistico per la Riviera.

In tema di competizione, recentemente l'amministrazione ha stabilito l'assegnazione dei contributi ai comuni partecipanti e la distribuzione dei premi per i primi classificati. L'importo complessivo stanziato ammonta a 43.800 euro, comprendente sia il saldo del contributo per l'allestimento dei carri sia i premi per i migliori allestimenti.

Ogni comune partecipante riceverà un saldo di 3.300 euro per l'allestimento del proprio carro fiorito, che vanno ad aggiungersi ai 7.700 precedentemente erogati, per un totale di 11 mila. Tra i beneficiari troviamo Bordighera, Dolceacqua, Diano Marina, Ospedaletti, Pompeiana, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, Taggia, Ventimiglia, Vallecrosia/Camporosso e Floranga per conto del Comune di Sanremo.

In aggiunta, sono stati destinati 6.000 euro per i premi ai primi tre classificati della competizione: il primo classificato riceverà 3.000 euro, il secondo 2.000 euro e il terzo 1.000 euro. Per coprire l'imposta sui premi, sono stati previsti ulteriori 1.500 euro.

Nonostante l'entusiasmo attorno all'evento, due importanti defezioni hanno segnato questa edizione. Il Comune di Seborga ha comunicato la sua impossibilità a partecipare, mentre Ventimiglia ha rinunciato all'installazione della tensostruttura per l'allestimento dei carri a causa della mancata adesione delle compagnie di carristi.

Per compensare queste rinunce, le somme già stanziate per questi due comuni (pari a 23.800 euro) sono state riallocate all'interno del budget della manifestazione.

Un contributo di 15.000 euro è stato garantito dal Casinò di Sanremo, che sarà uno degli ospiti d'onore, festeggiando in questo 2025 i 120 anni di attività.

Sanremoinfiore rappresenta un appuntamento imperdibile per la Riviera dei Fiori e contribuisce significativamente all'attrattività turistica del territorio. L'attesa per l'edizione 2025 è alta: tra tradizione e innovazione, i carri fioriti torneranno a incantare il pubblico con le loro creazioni uniche e suggestive. Il conto alla rovescia è ormai definitivamente iniziato e, stando alle previsioni, i numeri delle presenze turistiche sembrano decisamente positivi.