A Sanremo una 'Colazione con gli Autori': dialogo, libri e confronto all’Hotel Nazionale

L’Associazione Culturale MentInRete, con il patrocinio del Comune di Sanremo, organizza a Sanremo un incontro culturale dal format originale: una ‘Colazione con gli Autori’, che si terrà presso l’Hotel Nazionale di Sanremo domenica 11 gennaio alle 10.30.

"L’iniziativa rappresenta la naturale prosecuzione del convegno ‘Dove c’è Coraggio c’è Libertà: 3 voci, 3 libri, una Rinascita’, svoltosi il giorno precedente, e nasce con l’obiettivo di offrire alla cittadinanza uno spazio di confronto diretto, informale e partecipato - si spiega nel comunicato -. Durante la colazione, aperta al pubblico, i tre autori: Lorena Pensato (Non è Patriarcato), Rosa Il Grande (Parentificazione), Giustiniano Lavecchia (Passaporto per la Felicità), stimoleranno riflessioni e dialogo sui temi affrontati nei loro libri: violenza, dinamiche familiari, consapevolezza emotiva e percorsi di rinascita personale e collettiva. Il format della colazione a buffet è pensato per favorire un clima di ascolto e scambio, in cui le domande, le esperienze e le riflessioni dei partecipanti possano trovare spazio accanto alle voci degli autori. Condurranno Avv.Mabel Riolfo e la Dr.ssa Patrizia Sciolla. L’incontro si inserisce nel percorso culturale promosso dall’Associazione MentInRete, impegnata nella diffusione di iniziative dedicate al benessere psicologico, alla prevenzione della violenza e alla crescita culturale del territorio.

La Colazione con gli Autori rappresenta un’occasione di dialogo aperto e accessibile, che unisce cultura, relazione e partecipazione attiva, in linea con i valori promossi dal Comune di Sanremo".



