Sanremo, torna 'Saliscendi': all’ex Oratorio di Santa Brigida arriva 'Metaforicamente Schiros'

Riprende dopo la pausa di febbraio la rassegna “Saliscendi”, la stagione teatrale all'ex Oratorio di Santa Brigida di Sanremo. Quinto appuntamento del cartellone sarà, sabato 14 marzo (alle 18.00), “Metaforicamente Schiros”.

Limitata la disponibilità di biglietti ancora in vendita per poter assistere ad uno spettacolo in cui si ride molto, travolti e spiazzati dalla delicata franchezza dell'autrice e protagonista Beatrice Schiros, una delle attrici più apprezzate del panorama teatrale.

Con ironia, schiettezza e profondità, Beatrice racconta frammenti della propria esistenza, toccando temi che parlano a tutti: l’amore, la famiglia, la perdita, il mistero dei genitori e il coraggio di esporsi senza filtri.

“Metaforicamente Schiros” è un monologo fuori dai denti e sfacciato, delicato e amaro, nel mezzo del cammin di nostra vita, in cui Beatrice fa il punto su di sé e sulla propria esistenza. Un racconto personalissimo eppure universale, dove ciascuno può trovare pezzi di sé, tra risate e lacrime, perché tutti ci siamo imbarcati in relazioni improbabili, abbiamo perso qualcuno di importante, siamo caduti più e più volte per poi doverci rialzare, siamo figli e viviamo il grande mistero: i genitori, cui tanto dobbiamo, nel bene come nel male. Uno spettacolo dalla forma essenziale e denso di vita, in grado di portarci al cuore del teatro creando un fortissimo legame empatico tra attore e pubblico grazie alla sua grande interprete, Beatrice Schiros, qui per la prima volta anche autrice insieme al compagno di viaggio Gabriele Scotti.

Lo spettacolo è scritto da Beatrice Schiros e Gabriele Scotti, è una coproduzione di ATIR e Teatro Carcano, con il sostegno di NEXT ed. 2024/25 Progetto di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo.

I biglietti (euro 10 + prevendita, senza assegnazione del posto) sono acquistabili online sul sito Liveticket.it alla pagina https://www.liveticket.it/saliscendi

o, sabato 14 marzo, al botteghino dell'ex Oratorio di Santa Brigida a partire dalle ore 16.00. Per informazioni: Facebook e Instagram: Saliscendi, una rassegna di teatro nella Pigna di Sanremo; email: info@nidodiragno.it - tel. (lun/ven ore 9/13 e 15/18 e date spettacoli) 393 8753637

Il sottotitolo di “Saliscendi”, “Sei storie, una voce”, conduce al filo rosso della rassegna: sei racconti estremamente eterogenei, dal teatro civile a quello comico, dallo stand up alla poesia, interpretati da un unico attore in scena, capaci di rendere potentissima l'essenzialità della narrazione.

L'organizzazione è di CMC/Nidodiragno Produzioni con la direzione artistica di Angelo Giacobbe, ed è realizzata grazie al sostegno del Comune di Sanremo-Assessorato alla Cultura e dell'Ass. Enza Dedali.

Successivo e ultimo spettacolo della rassegna “Saliscendi” sarà domenica 29 marzo, con Mauro Pescio e il suo “Non è la storia di un eroe”.



