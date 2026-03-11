“Che allegria!”: Sanremo presenta il Corso Fiorito 2026, omaggio alla televisione italiana nel ricordo di Mike Bongiorno (Foto e video)

Sanremo si prepara a celebrare uno dei suoi appuntamenti più attesi della primavera. Questa mattina, nella sede del Comune, è stato presentato ufficialmente il Corso Fiorito 2026, la storica sfilata di carri allegorici realizzati con fiori freschi che domenica 29 marzo tornerà ad animare corso Cavallotti con uno spettacolo di colori, musica e tradizione.

Il tema scelto per questa edizione è “Che allegria! … tra emozioni, colori e trasmissioni”, un omaggio alla storia della televisione italiana e in particolare alla figura di Mike Bongiorno, simbolo di un’epoca televisiva capace di entrare nell’immaginario collettivo di intere generazioni. Il Corso Fiorito diventerà così un vero e proprio viaggio nella memoria della tv, con carri ispirati ad alcuni dei programmi più iconici della storia televisiva.

Organizzato dall’assessorato al turismo guidato da Alessandro Sindoni, il Corso Fiorito rappresenta una delle manifestazioni più importanti della città ed è riconosciuto dal Ministero della Cultura tra le principali Manifestazioni Carnevalesche Storiche d’Italia. Ogni anno richiama migliaia di spettatori e gode anche di una significativa visibilità televisiva, con la Rai che tradizionalmente dedica uno speciale alla manifestazione.

Un viaggio tra i programmi della tv. Saranno undici i carri in gara, realizzati dai comuni del territorio e accompagnati da bande musicali e gruppi folkloristici provenienti anche dall’estero. Ognuno di essi interpreterà un celebre programma televisivo.

Ad aprire la sfilata sarà il carro del Comune di Sanremo, dedicato al Festival della Canzone Italiana. Seguiranno Ventimiglia con Quark, Taggia con Discoring, Dolceacqua con Rischiatutto, Diano Marina con Lascia o raddoppia, Pompeiana con Giochi senza frontiere, Bordighera con Linea Verde, Vallecrosia e Camporosso con Ballando con le stelle, Santo Stefano al Mare con Portobello, Ospedaletti con Canzonissima e Riva Ligure con Fantastico.

La sfilata sarà arricchita dalla presenza di bande musicali e gruppi folkloristici tra cui il Ballet Victor Campos dalla Spagna, la Banda folkloristica “Canta e Sciuscia” di Sanremo, la Sweet Parade dalla Francia, il Corpo bandistico Pontolliese, la Grande Barriera Corallina francese, il gruppo Les Girlesques, i Blue Arrows and Aquamarine Dancers dalla Spagna, l’Associazione bandistica Città di Mentana, i Waves of Gold dalla Spagna, le Rose Sacrée dalla Francia e la Fiorella Banda Folk Ospedaletti.

Una tradizione che affonda le radici nella Belle Époque. Il Corso Fiorito affonda le sue radici all’inizio del Novecento. La prima edizione risale infatti al 1904, quando la manifestazione nacque con il nome di “Festa della Dea Flora”, con carrozze decorate con composizioni floreali e prodotti provenienti dal territorio. Nel corso dei decenni la manifestazione si è trasformata in uno degli eventi simbolo della città, rinnovando la tradizione del Carnevale dei Fiori che caratterizzava la Sanremo della Belle Époque.

Nel tempo il Corso Fiorito ha attraversato diverse fasi di evoluzione, diventando sempre più uno spettacolo capace di unire creatività artistica, tradizione floricola e promozione turistica del territorio.

Il Festival dei Fiori e la sfilata delle bande. Il Corso Fiorito sarà preceduto dal Festival dei Fiori, in programma dal 25 al 29 marzo, e dalla tradizionale sfilata delle bande musicali e dei gruppi folkloristici, prevista per sabato 28 marzo.

Un calendario ricco di eventi che accompagnerà cittadini e turisti verso il momento clou della domenica, quando i carri sfileranno lungo corso Cavallotti trasformando la città in un grande palcoscenico all’aperto.

L’organizzazione e i protagonisti. Alla realizzazione della manifestazione partecipano numerose realtà del territorio, tra associazioni, maestri fioristi e volontari. Il lavoro di progettazione e allestimento dei carri coinvolge infatti settimane di preparazione e una grande quantità di fiori, simbolo dell’identità floricola del Ponente ligure.

Accanto ai carri, un ruolo centrale sarà svolto anche dalla giuria, presieduta dall’attrice Vanessa Gravina, nota per il suo percorso tra teatro, cinema e televisione.

Biglietti e informazioni. Sarà possibile assistere alla sfilata gratuitamente lungo parte del percorso, mentre l’accesso alle tribune A e B in piazzale Carlo Dapporto sarà a pagamento. Il costo del biglietto è fissato in 30 euro più diritti di prevendita, mentre l’ingresso è gratuito per i bambini fino a cinque anni seduti in braccio a un adulto.

I biglietti possono essere acquistati online sulla piattaforma Sanremo Live and Love oppure presso l’infopoint di via Matteotti.

Per chi raggiungerà la città in treno, la stazione ferroviaria di Sanremo dista circa venti minuti a piedi dal percorso della sfilata, mentre per chi arriva in auto sono previsti parcheggi dedicati in diverse aree della città.

Con il Corso Fiorito, Sanremo si prepara dunque a vivere uno dei momenti più suggestivi della sua primavera, tra tradizione floricola, spettacolo e memoria televisiva, in un evento capace di unire storia, cultura e turismo.