Arma di Taggia: premio “Ossi di Seppia”, chiuse le iscrizioni della 32esima edizione con 2.208 partecipanti

Si chiudono con numeri da record le iscrizioni alla 32ª edizione del Premio di poesia inedita “Ossi di seppia”, che quest’anno ha raccolto 2.208 partecipazioni tra la sezione A (poesia singola) e la sezione B (insieme di poesie). Un risultato che conferma la crescente risonanza internazionale del concorso, capace di attirare autori da ogni parte del mondo.

La Liguria torna a essere la regione più rappresentata, con 482 partecipanti complessivi nelle due sezioni. Seguono Toscana, Campania, Emilia-Romagna, Lombardia, Sicilia, Lazio, Piemonte, Veneto, Puglia, Abruzzo, Calabria, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Umbria, Basilicata, Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta, quest’ultima con due partecipanti.

Molto significativa anche la presenza internazionale: sono 312 gli autori stranieri, residenti o meno in Italia, che hanno scelto di concorrere. Importante inoltre la partecipazione giovanile, con 365 autori under 25, segno di un rinnovato interesse delle nuove generazioni per la poesia contemporanea.

La giuria dell’edizione 2026 è composta da Chiara Cerri, Presidente del Premio e Consigliere comunale (senza diritto di voto), Lamberto Garzia (Segretario del Premio), Claudio Damiani, Riccardo Olivieri e dal poeta cinese Cao Shui, quest’ultimo incaricato della valutazione delle opere degli autori stranieri.

La cerimonia di premiazione è in programma sabato 21 febbraio alle ore 17, nella splendida cornice di Villa Boselli ad Arma di Taggia, dove saranno annunciati i vincitori e presentate le opere selezionate.