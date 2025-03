"Tulipani e mulini a vento", Dolceacqua partecipa a 'Sanremoinfiore 2025' con un carro sull'Olanda (Foto e video)

"Tulipani e mulini a vento" è il tema del carro con il quale Dolceacqua parteciperà a 'Sanremoinfiore 2025'. Una struttura in ferro ricoperta di tanti e colorati fiori con una composizione più artistica rispetto al passato sarà proposta da 'I Züveni di Santa Marta' domenica prossima al Corso Fiorito di Sanremo.

Il carro, che quest'anno sta prendendo vita nel capannone della Protezione civile di Dolceacqua, rappresenterà l'Olanda. "Il comune di Dolceacqua quest'anno ci ha dato un luogo in cui poter realizzare il carro, il capannone della Protezione civile, e così, appena saputo il tema, abbiamo potuto iniziare subito a lavorare" - dice Christian Terribili, il presidente de 'I Züveni di Santa Marta', una squadra unita e vivace - "Quest'anno, rispetto agli altri anni, abbiamo provato a fare una composizione diversa, molto più artistica, sarà una sorpresa".

Manca ormai poco alla tradizionale sfilata dei carri che quest'anno avrà come tema “Riviera dei Fiori – Giardino d’Europa” e i carristi de 'I Züveni' si stanno impegnando al massimo per completare in tempo il loro capolavoro. "Avrà quattro tulipani infiorati a mosaico e un mulino centrale, che sarà il pezzo forte del carro. Tutt'intorno vi saranno un prato olandese con tulipani e dei canali, che saranno realizzati con fiori bianchi e azzurri per dare l'idea dell'acqua intorno al mulino" - svela uno dei carristi Massimo Spano - "Inoltre, vi sarà anche un paio di zoccoli che ricorderà la tipica calzatura olandese. Prendendo spunto dal tema abbiamo realizzato la bozza del carro anche grazie alla collaborazione della scultrice Virginia Fazio".

Dolceacqua il 16 marzo sfilerà, perciò, con un carro sull'Olanda che avrà anche un rifermento-omaggio al gemellaggio con Monaco. "Abbiamo iniziato a lavorare al carro a gennaio" - aggiunge il consigliere comunale di Dolceacqua con le deleghe alla Cultura e agli eventi Turistici e volontaria dei 'Züveni' Luana Mauro - "Ringrazio la Protezione civile R. Bernardinello di Dolceacqua per averci ospitato nel capannone e, in particolar modo, la compagnia per l’impegno e la passione che tutti gli anni mette nella realizzazione del carro. Da quest'anno, inoltre, tutti potranno seguirci sul nostro nuovo profilo Instagram".