SanremoinFiore 2025: stanziati dal Comune 240.000 euro per l'organizzazione e la logistica

Sanremo si appresta ad accogliere l'edizione 2025 di SanremoinFiore, l'attesissima manifestazione dedicata ai fiori e alla creatività artistica che ogni anno attira migliaia di visitatori. Al termine della scorsa settimana il Comune ha approvato il quadro economico necessario per garantire l'efficienza organizzativa dell'evento, stanziando un budget complessivo di 240.000 euro IVA inclusa.

SanremoinFiore rappresenta uno degli appuntamenti più importanti per la città ligure, un'occasione per valorizzare la tradizione florovivaistica locale e promuovere il turismo. Il budget approvato coprirà diversi aspetti logistici essenziali per il successo della manifestazione. Tra le voci principali di spesa figurano:

Servizio di vigilanza: 6.130,50 euro affidati a La Vigile Srl.

Noleggio bagni chimici: 4.377,36 euro destinati alla Sebach Spa.

Impianto di diffusione sonora e illuminazione: 12.200 euro assegnati a Calvini Light Equipment Sas.

Noleggio transenne: 28.792 euro a Laser Srl.

Montaggio e smontaggio delle tribune: 52.338 euro gestiti da Pubblifest Società Cooperativa.

Modifica della segnaletica stradale: 5.490 euro affidati ad Arivo Srl.

Allaccio elettrico: 5.124 euro a F.lli Pezzana Srl.

Onorari SIAE: 14.640 euro.

Noleggio tensostruttura: 25.620 euro a Liguria Nolo e Servizi.

Piano di sicurezza e collaudo strutture: circa 10.000 euro curati dall'ingegnere Raffaella Bologna.