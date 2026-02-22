Sanremo, fuochi sul mare e solidarietà: sulla Costa Toscana la Gaslini Charity Night per il nuovo ospedale (Foto)

Nel giorno dei fuochi piromusicali che hanno illuminato il cielo di Sanremo, a pochi metri dalla costa ligure si è accesa un’altra luce, quella della solidarietà. A bordo della Costa Toscana, ormeggiata di fronte alla città in occasione del Festival, si è svolta la Gaslini Charity Night, evento centrale della presenza dell’Istituto Giannina Gaslini alla kermesse.

Una serata sold out, che ha unito istituzioni, imprese e mondo dello spettacolo con un obiettivo preciso: sostenere il progetto del Nuovo Gaslini, la futura Città della Salute pediatrica che ridisegnerà il volto dell’ospedale genovese.

Tre eccellenze unite dalla cura. Ad aprire l’evento è stato il direttore di crociera, che ha accolto gli ospiti sottolineando il significato della serata: non soltanto una cena solidale, ma l’incontro tra tre eccellenze del territorio.

L’eccellenza della pediatria dell’Istituto Giannina Gaslini, punto di riferimento nazionale e internazionale per la cura dei bambini. L’eccellenza florovivaistica di Biancheri Creazioni, simbolo di tradizione e innovazione del Ponente ligure. L’eccellenza dell’intrattenimento firmata Costa Crociere, che ha trasformato la nave in un palcoscenico galleggiante di solidarietà.

Cuore simbolico della serata è stato il ranuncolo Pon Pon “Giannina”, ibridato e donato da Biancheri Creazioni e divenuto emblema del rinnovamento dell’ospedale. Un fiore più resistente e duraturo delle varietà tradizionali, presentato nei mesi scorsi a Euroflora e premiato dalla giuria internazionale, che porta il nome della figlia del fondatore dell’Istituto.

Biancheri Gaslini Ambassador. Il comandante della nave ha portato il benvenuto agli ospiti, seguito dagli interventi del presidente dell’Istituto Gaslini e di Gaslininsieme ETS, Edoardo Garrone, e del direttore generale Renato Botti, che hanno illustrato la visione del Nuovo Gaslini.

Sono intervenuti anche l’amministratore delegato di Costa Crociere Mario Zanetti, l’assessore regionale Alessandro Piana, il sindaco di Sanremo Alessandro Mager e l’assessore al Turismo Alessandro Sindoni, sottolineando il valore di un’iniziativa capace di affiancare alla musica un messaggio concreto di solidarietà.

Momento particolarmente significativo è stata la consegna del riconoscimento di “Gaslini Ambassador” ad Alberto Biancheri, titolare di Biancheri Creazioni, per il contributo simbolico e concreto rappresentato dal ranuncolo Giannina. "Dietro questo fiore c'è il lavoro di tutta l'azienda - ha spiegato l'ex sindaco di Sanremo - Per me è una grande emozione, questo fiore mi auguro che possa in parte rappresentare le emozioni che ci avete regalato nei video di presentazione del Gaslini".

Il progetto del Nuovo Gaslini. Le risorse raccolte durante la settimana sanremese, inclusa la Charity Night, saranno destinate al progetto del Nuovo Gaslini. Il cuore dell’intervento è il Padiglione Zero, edificio di nuova costruzione dedicato alle attività ad alta complessità assistenziale, con completamento previsto entro il 2027.

L’intero progetto, che comprende anche la ristrutturazione di cinque padiglioni esistenti, sarà ultimato entro il 2030: un ospedale organizzato per intensità di cura, dotato di tecnologie all’avanguardia, spazi più sicuri e accoglienti e una forte attenzione alla sostenibilità ambientale.

Tra musica, fuochi e futuro. La serata si è conclusa con la Charity Dinner e il party finale, mentre davanti alla costa i fuochi piromusicali coloravano il mare. Un contrasto suggestivo: da un lato lo spettacolo del Festival, dall’altro un impegno concreto per il futuro dei bambini. Con la sua presenza a Sanremo, il Gaslini ha scelto di unire musica, bellezza e solidarietà, trasformando un fiore in un gesto concreto di cura e speranza.