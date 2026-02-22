Sanremo si accende sul porto: migliaia di persone e musica dei grandi successi per l’avvio del Festival (Foto e Video)

Decine di migliaia di persone hanno invaso l’area portuale di Sanremo per una serata che ha avuto il sapore delle grandi occasioni. Un clima da Capodanno, una colonna sonora che ha ricalcato i brani simbolo della storia recente del Festival di Sanremo, e un pubblico trasversale composto da residenti, turisti e operatori dell’informazione: così si è aperta ufficialmente la settimana della kermesse canora.

Tra aperitivi, luci sul mare e momenti di convivialità, il porto si è trasformato in un grande palcoscenico a cielo aperto. Entusiasmo palpabile tra gli spettatori, che hanno accolto con calore uno spettacolo ormai diventato un vero e proprio must del pre-Festival, capace di scandire il countdown verso le serate dell’Ariston. L’attenzione ora si sposta su uno degli appuntamenti più attesi: la sfilata dei protagonisti, in programma domani sera a partire dalle 20.30 sull’iconico EniCarpet, realizzato con il supporto di Eni. Un momento simbolico che unisce mondanità e musica, dando ufficialmente il via alla passerella di artisti, conduttori e ospiti.

La festa sul porto non è solo intrattenimento, ma anche un segnale forte dell’abbraccio tra la città e il Festival: Sanremo si conferma capitale della musica italiana, pronta a vivere giorni intensi tra note, emozioni e riflettori puntati sul palco più famoso del Paese.

(Foto e video di Erika Bonazinga, Andrea Musacchio e Elia Folco)