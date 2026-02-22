Sanremo 2026, Carlo Conti apre la festa: gala al PalaFiori e via agli eventi del Festival della kermesse canora (Foto)

Carlo Conti saluta la stampa: “Spero ci divertiremo e che sia un buon Festival”. Il galà al PalaFiori dopo i fuochi e i gochi di luce dalla Costa Toscana apre gli eventi della kermesse canora.

“Spero ci divertimento e che sia un buon festival” così Carlo Conti saluta la Sala stampa durante il gala di inaugurazione del Festivla di Sanremo 2026 al PalaFiori. Domani si svolgerà la sfilata sul green carpet con i 30 artisti, mentre da martedì si entrerà ufficialmente nella kermesse cantora con la presentazione delle canzoni i gara.

Fino al 28 febbraio la città di Sanremo sarà animata dalle iniziative parallele con party e feste e soprattutto con il palco di piazza Colombo che animerà tutte le serate della diretta.