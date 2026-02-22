Sanremo, CNA porta il turismo esperienziale al centro del Festival: nasce l’evento “Artì‑Turismo - Oltre i confini, esperienze e Made in Italy'

Sanremo, città dei fiori e capitale della musica italiana, apre la sua intensa settimana festivaliera con un appuntamento di alto profilo dedicato al turismo e al Made in Italy. Lunedì 23 febbraio alle ore 11.15, presso il Rooftop dell’Hotel Nazionale, CNA Imperia – con il supporto di CNA Nazionale – organizza l’evento “ARTÌ-TURISMO – Oltre i confini, esperienze e Made in Italy”, ponendo al centro del dibattito il ruolo strategico dell’artigianato nell’economia turistica contemporanea.

CNA si conferma protagonista nel settore turismo e, in particolare, nell’Arti-Turismo, marchio coniato da CNA per rappresentare un modello innovativo che integra artigianato, cultura, identità territoriale e ospitalità in un’offerta esperienziale autentica, competitiva e internazionale. Parlare di turismo a Sanremo, nel cuore della settimana del Festival, assume un significato ancora più forte: la città, conosciuta in tutto il mondo, diventa il palcoscenico ideale per ribadire che il turismo non è solo evento, ma sistema economico strutturato, capace di generare sviluppo, occupazione e attrattività oltre i confini nazionali.

Ad aprire i lavori sarà Luciano Vazzano, Direttore CNA Imperia, che illustrerà la visione strategica di CNA: “Arti-Turismo significa trasformare il saper fare artigiano in esperienza autentica e strutturata, capace di dialogare con i mercati internazionali. Non è promozione episodica, ma costruzione di un sistema territoriale coerente, dove imprese, istituzioni e ospitalità operano insieme per valorizzare l’identità italiana come leva economica.” Il concetto chiave è chiaro: l’internazionalizzazione nasce dalla qualità dell’esperienza e dalla capacità di fare rete.

IL PROGRAMMA

Dopo l’accoglienza e la presentazione a cura di Ilaria Salerno, i lavori entreranno nel vivo con tre panel tematici di alto livello.

🔹 PANEL 1 – Esperienze senza confini: il Made in Italy come leva internazionale

Coordinato da Cristiano Tomei, Direttore CNA Turismo e Commercio Nazionale, il panel analizzerà come istituzioni, imprese e ospitalità possano operare in modo integrato per rendere il Made in Italy competitivo sui mercati esteri.

Interventi:

Luca Lombardi , Assessore Regionale al Turismo – impatto del modello Arti-Turismo sulla programmazione regionale

, Assessore Regionale al Turismo – impatto del modello Arti-Turismo sulla programmazione regionale Domenico e Karin Romeo , Arti-Maestri – esperienza artigiana e laboratorio

, Arti-Maestri – esperienza artigiana e laboratorio Christian Feliciotto, Direttore Hotel Nazionale – integrazione tra ospitalità ed esperienza

Focus centrale: costruire un modello territoriale coerente e competitivo.

Messaggio conclusivo: “L’internazionalizzazione non nasce dalla promozione, ma dalla coerenza tra impresa, territorio e istituzioni.”

🔹 PANEL 2 – Artigianato, ospitalità e formazione: costruire l’esperienza competitiva

Coordinato da Giuseppe Vivace, Direttore Nazionale ECIPA CNA, approfondirà il tema della professionalizzazione dell’esperienza artigiana.

Interventi:

Serena Mela , Frantoio di Sant’Agata – valorizzazione food ed esperienza in frantoio

, Frantoio di Sant’Agata – valorizzazione food ed esperienza in frantoio Barbara Borsotto , Maison Daphne – ruolo dell’operatore turistico

, Maison Daphne – ruolo dell’operatore turistico Sonia Zanella, esperta rete transfrontaliera (programma ALCOTRA) – cooperazione come leva di mercato

Il panel metterà in evidenza come tradizione, formazione e organizzazione possano trasformare il sapere artigiano in prodotto turistico strutturato e replicabile.

Messaggio chiave: “La tradizione diventa valore quando è organizzata, formata e resa replicabile.”

🔹 PANEL 3 – Dal territorio al mercato: esperienze, reti e internazionalizzazione

Coordinato da Fulvia Proia, Presidente CNA Imperia Turismo e Commercio, sarà dedicato alla commercializzazione sui mercati internazionali.

Interventi:

Agostino Pesce , Direttore Camera di Commercio Italiana di Nizza – ponte economico transfrontaliero

, Direttore Camera di Commercio Italiana di Nizza – ponte economico transfrontaliero Roberta Giovannina , Travel Designer – progettazione di itinerari per clientela internazionale

, Travel Designer – progettazione di itinerari per clientela internazionale Emanuele Guglielmi, operatore incoming – domanda estera e mercati internazionali

Particolare rilievo avrà il rafforzamento della collaborazione con la Camera di Commercio Italiana a Nizza, segno concreto di una strategia che guarda oltre confine e consolida la dimensione internazionale del progetto. Messaggio conclusivo: “Il Made in Italy cresce quando il territorio impara a parlare il linguaggio del mercato internazionale.”

A chiudere la giornata, la presentazione del libro “Caro Lucio ti scrivo” con Marino Bartoletti e la consegna degli attestati Arti-Maestro da parte del Presidente CNA Imperia. Il Presidente CNA Imperia Graziano Poretti sottolinea: “Questo evento è strategico per CNA non solo per i contenuti, ma per il contesto in cui si svolge. Sanremo, nella settimana del Festival, rappresenta una vetrina internazionale straordinaria. Parlare qui di Arti-Turismo significa affermare che il futuro del turismo italiano passa dall’identità, dall’artigianato e dalla capacità di fare sistema. CNA è pronta a guidare questo percorso.”

L’iniziativa rappresenta un momento di confronto di alto profilo tra istituzioni, imprese, formazione e operatori economici, inserito nella cornice della più importante kermesse musicale italiana e in una città conosciuta nel mondo. Un’occasione unica per ribadire che il turismo esperienziale e l’artigianato sono leve concrete di sviluppo economico, capaci di rafforzare il posizionamento internazionale del territorio ligure e del Made in Italy.

Appuntamento lunedì 23 febbraio – ore 11.15

Rooftop Hotel Nazionale – Corso Matteotti 3, Sanremo