La Costa Toscana è arrivata in rada a Sanremo: la nave del Festival tra musica, solidarietà e la sua immagine sul mare (Foto)

Sanremo accoglie in rada la Costa Toscana, trasformando il suo fronte mare in una sea line scenografica e identitaria, capace di dialogare con la città durante la settimana più attesa dell’anno. Ormeggiata di fronte alla Sanremo, la nave entra in simbiosi con il Festival di Sanremo già dalla prima sera, con giochi di luce che si intrecciano ai fuochi piromusicali, ridefinendo lo skyline notturno e rafforzando il legame tra mare e tessuto urbano.

La Costa Toscana non è solo una presenza iconica: è un hub culturale galleggiante che valorizza la vocazione turistica della città, amplifica l’attrattività internazionale e racconta una nuova idea di waterfront, dove spettacolo, ospitalità e responsabilità sociale convivono. Un ruolo che si riflette nell’Opening Party esclusivo a bordo, evento che inaugura la settimana musicale con un forte messaggio di solidarietà. La serata è dedicata al sostegno dell’Istituto Giannina Gaslini, tramite la Fondazione Gaslininsieme ETS, a supporto del progetto del Nuovo Gaslini. L’intero contributo raccolto sarà devoluto alla Fondazione, grazie al supporto di Costa Crociere, trasformando una notte di festa in un aiuto concreto per il futuro dell’ospedale pediatrico.

Il programma dell’Opening Party prevede la visione dei fuochi dai ponti esterni, i saluti istituzionali, la cena di gala e il gran finale con Deejay Time, lo show simbolo della dance italiana con Albertino, Molella, Fargetta e Prezioso. Ospite speciale della cena, il Maestro Iginio Massari. A ogni partecipante sarà donato il ranuncolo Pon Pon® “Giannina”, creato da Biancheri Creazioni: un simbolo di speranza e rinascita che racconta il percorso di rinnovamento del Gaslini. Durante la serata verrà consegnata anche la targa di Ambassador Gaslininsieme ad Alberto Biancheri, per l’impegno che ha dato vita al fiore “Giannina”.

Ad aprire l’evento, gli interventi di Edoardo Garrone, presidente dell’Istituto Giannina Gaslini, Mario Zanetti, amministratore delegato di Costa Crociere, Alessandro Mager, sindaco di Sanremo, e Alessandro Sidoni, assessore al Turismo.

Nel corso della settimana del Festival, la nave animerà la rada cittadina con un palinsesto pensato per dialogare con Sanremo e il suo pubblico:

Eventi musicali e DJ set tematici ispirati alla storia della canzone italiana.

Serate gastronomiche con menu dedicati e ospiti d’eccezione.

Aperture speciali e party serali che trasformano la nave in un landmark notturno della città.

Protagonista musicale della settimana sarà Max Pezzali. Con la Costa Toscana in rada, Sanremo riscopre il mare come scena urbana viva, capace di amplificare emozioni, accogliere grandi eventi e lasciare un segno concreto sul territorio. Una sea line che non è solo spettacolo, ma visione condivisa tra città, musica e solidarietà.