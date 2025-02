Taggia in festa per San Benedetto: ambientazioni, coreografie storiche e turisti da tutta Italia (Foto)

Un'esplosione di colori, emozioni e tradizione ha invaso Taggia per i festeggiamenti di San Benedetto, giunti alla 42ª edizione. L'evento ha visto protagonisti i rioni storici della città, che hanno dato vita a spettacolari scenette, coreografie e ambientazioni d’epoca, trasportando il pubblico in un viaggio nel passato. L’entusiasmo è stato alle stelle, con migliaia di visitatori arrivati non solo dalla Liguria, ma anche da altre regioni e perfino dalla Francia, attratti dalla magia di una rievocazione unica nel suo genere.

I rioni hanno dato il massimo, curando nei minimi dettagli costumi, scenografie e interpretazioni, per immergere i presenti nell’atmosfera medievale che caratterizza la festa.

L’evento si conferma ogni anno come un appuntamento imperdibile, capace di coinvolgere residenti, turisti e appassionati di storia in un’esperienza che va oltre la semplice celebrazione religiosa. Il successo della 42ª edizione dimostra quanto la comunità di Taggia sia legata a questa tradizione, capace di unire spettacolo, cultura e passione, rendendo San Benedetto un punto di riferimento tra le rievocazioni storiche della Liguria e non solo.

(Foto di Erika Bonazinga)