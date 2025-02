Sanremo: malviventi sulla banchina dei pescatori, petizione delle associazioni per chiedere maggiore decoro e sicurezza (Foto e Video)

I circa 300 soci dei diversi sodalizi di pescatori dilettanti che vivono la loro passione sul porto vecchio di Sanremo, hanno iniziato una raccolta firme per presentare in Comune una petizione, chiedendo maggiore sicurezza ed igiene sulla storica banchina dell’approdo matuziano.

Nella petizione viene chiesto a Palazzo Bellevue di prendere opportuni provvedimenti per la costante presenza sulla banchina ‘Stefano Rambaldi’ di numerose persone che si ubriacano, commettono furti e spacciano anche droga.

I malviventi, che trovano rifugio sulla banchina sia di giorno che nella notte, importunano i passanti, defecano ed urinano ovunque, lasciando i luoghi maleodoranti e invasi di immondizia, bottiglie vuote lattine e scarti di ogni genere sia sulla banchina che in mare.

I malviventi, tra l’altro, sollevano apposta le griglie in ferro presenti lungo tutta la banchina per gettare i loco rifiuti all'interno dei vani sottostanti senza riposizionarle e creando evidenti situazioni di grave pericolo per i passanti e gli utilizzatori della banchina. Succede spesso, cosi come accaduto e riportato dal nostro giornale la scorsa settimana, quando due persone in evidente stato di ubriachezza, hanno rotto bottiglie di vetro sulla banchina ed uno di essi, a seguito di una colluttazione è stato spinto in acqua.

“Si tratta di risse – sottolineano i firmatari della petizione - che si verificano quasi quotidianamente all'ombra della soletta che cinta la strada sovrastante con evidente pericolo per tutti i cittadini che percorrono quel tratto di banchina pubblica. Abbiamo ovviamente timore per l'incolumità di tutti noi, in particolare per le donne, spesso prese di mira insieme gli anziani ed ai giovani. La zona incriminata, tra l’altro, è anche un ‘biglietto da visita’ della città, ma si è trasformato ormai da troppo tempo in un'area depressa, malfrequentata e anche (o di conseguenza) sporca, con evidenti problematiche legate alla sicurezza pubblica ed all'igiene”.

Le associazioni di pescatori solleciteranno l'attenzione degli amministratori e di coloro che operano in città sul tema della sicurezza urbana e del decoro per individuare linee di intervento di contrasto alla violenza idonei a creare un clima di sicurezza e a riportare il decoro in questa zona.

“Ci rendiamo conto che il tema è complesso – terminano i firmatari - e richiede risposte articolate e differenziate, tuttavia, chiediamo di poter frequentare in serenità questa parte della nostra città, utilizzata anche da una delle più vecchie associazione di pesca sportiva della città, la quale vogliamo ricordare, ogni anno si adopera unitamente ad altre associazioni per effettuare la pulizia dei fondali rovinati appunto dagli scarti che questi soggetti lanciano in mare”.

La petizione ha visto le prime firme questa mattina, in occasione del 38° anniversario dell'associazione 'U Luvassu' con i soci della stessa e anche di altre che hanno dato una mano all'organizzazione della Sut, la urban trail che si è svolta sulle strade della città.