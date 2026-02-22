Bordighera, controlli straordinari nei locali della movida: verifiche su sicurezza, arredi e lavoratori

Un controllo approfondito e durato diverse ore quello effettuato nei giorni scorsi dai Carabinieri della Compagnia di Bordighera, affiancati dal Nucleo Cinofili e da altre specialità dell’Arma, all’interno di un noto locale del lungomare cittadino.

L’operazione rientra in un più ampio piano di verifiche disposto a livello nazionale, con controlli mirati nei luoghi della movida e nei pubblici esercizi, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza. Le ispezioni coinvolgono in modo coordinato diverse forze dell’ordine e hanno l’obiettivo di garantire il rispetto delle normative in materia di sicurezza e regolarità delle attività.

Nel corso del controllo sono stati esaminati diversi aspetti organizzativi e strutturali: dalla gestione degli accessi alla capienza massima consentita, dalla funzionalità delle uscite di emergenza ai dispositivi antincendio presenti all’interno del locale. Particolare attenzione è stata rivolta anche agli arredi e alla disposizione degli spazi, per verificare che non ostacolino eventuali vie di fuga o condizioni di sicurezza.

Le verifiche hanno riguardato inoltre la posizione dei lavoratori impiegati durante la serata, con accertamenti sulla regolarità delle autorizzazioni e delle licenze connesse all’attività di intrattenimento. Parallelamente, il Nucleo Cinofili è stato impiegato per attività di prevenzione e controllo legate alla sicurezza generale degli ambienti.

I militari hanno proceduto anche al conteggio delle persone presenti all’interno del locale al momento dell’ispezione, per verificare il rispetto dei limiti autorizzati e delle disposizioni vigenti.