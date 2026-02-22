Intervento nell'entroterra contro la processionaria coordinato della Polizia Provinciale con Comune di Bajardo e volontari (Foto)

Sotto il controllo della Polizia Provinciale, in collaborazione con il Comune di Bajardo, è in svolgimento a Bajardo la giornata di lotta alla processionaria, un intervento di grande rilievo per la sicurezza pubblica e la salvaguardia ambientale. La processionaria è infatti un insetto altamente pericoloso, le cui larve sono dotate di peli urticanti capaci di provocare gravi reazioni allergiche, problemi respiratori e seri rischi soprattutto per bambini, anziani e animali domestici. Un’azione tempestiva e coordinata risulta quindi fondamentale per prevenire conseguenze sanitarie e ambientali.

Le operazioni sono state dirette da Gianni Calvi, responsabile dell’intervento, che ha voluto ringraziare pubblicamente tutti i volontari per l’impegno dimostrato e il collega Davide Bambacaro, che lo ha coadiuvato durante le attività sul territorio. L’iniziativa conferma l’importanza della collaborazione tra istituzioni e cittadini, elemento chiave per affrontare efficacemente le emergenze ambientali e garantire un territorio più sicuro e vivibile per tutta la comunità.