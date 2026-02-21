 / Cronaca

Cronaca | 21 febbraio 2026, 10:55

Ventimiglia, cade in casa e non risponde al telefono: scattano i soccorsi a Mortola Inferiore

Sul posto vigili del fuoco, Croce Verde Intemelia e carabinieri

Ventimiglia, cade in casa e non risponde al telefono: scattano i soccorsi a Mortola Inferiore

Cade in casa ma non riesce a rialzarsi, da ieri non rispondeva al telefono e così scattano i soccorsi a Mortola Inferiore, frazione di Ventimiglia.

Sul posto, questa mattina, sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco per aprire la porta dell'abitazione, che era chiusa, per permettere ai soccorritori della Croce Verde Intemelia di entrare e verificare le condizioni della signora.

La donna è stata trovata a terra, cosciente, ma accusava dolori alla testa, con un probabile ematoma, alle gambe e al bacino. Soccorsa e immobilizzata sul posto è stata poi trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Sanremo in codice giallo.

Elisa Colli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium