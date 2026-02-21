Ventimiglia, cade in casa e non risponde al telefono: scattano i soccorsi a Mortola Inferiore

Cade in casa ma non riesce a rialzarsi, da ieri non rispondeva al telefono e così scattano i soccorsi a Mortola Inferiore, frazione di Ventimiglia.

Sul posto, questa mattina, sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco per aprire la porta dell'abitazione, che era chiusa, per permettere ai soccorritori della Croce Verde Intemelia di entrare e verificare le condizioni della signora.

La donna è stata trovata a terra, cosciente, ma accusava dolori alla testa, con un probabile ematoma, alle gambe e al bacino. Soccorsa e immobilizzata sul posto è stata poi trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Sanremo in codice giallo.