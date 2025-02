Sanremo, inaugurata la nuova sede aggiuntiva di SEI CPT: sale polifunzionali e uno spazio di coworking per i giovani del territorio (Foto e video)

Questa mattina è stata inaugurata la nuova sede dell’Ente di Formazione Professionale SEI CPT a Sanremo, in via Martiri della Libertà, 15, che si aggiunge alla struttura esistente di Imperia. L’investimento rappresenta una conferma dell’impegno dell’ente nel fornire una risposta concreta alle esigenze del territorio.

La nuova sede è dotata di aule polifunzionali, pensate per garantire agli studenti un’esperienza di apprendimento completa ed efficace, in cui verranno svolte attività dedicate anche alle fasce deboli. Inoltre, verranno organizzati corsi sulla sicurezza ed erogati servizi per il lavoro. Nella struttura è presente anche uno spazio di coworking, con otto postazioni di lavoro individuali attrezzate e una sala riunioni, a disposizione dei giovani professionisti e startupper della provincia, un ambiente strutturato per favorire la condivisione di idee, esperienze e offrire opportunità di networking.

Commenta Andrea Veneziano, Presidente di SEI CPT Imperia: “La nuova sede rappresenta un presidio strategico per rendere più capillare l’azione del nostro Ente in un settore che affronta sfide sempre più complesse: dalla carenza di manodopera qualificata all’evoluzione delle normative sulla sicurezza, fino alla transizione ecologica. In un contesto che richiede alle imprese investimenti continui in competenze e innovazione, questa struttura può diventare un punto di riferimento fondamentale per le aziende, i professionisti, i lavoratori e per i giovani allievi, offrendo formazione mirata, diffondendo la cultura della sicurezza e facilitando l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Un’opportunità concreta per accompagnare lavoratori e aziende nel percorso di crescita e rendere il comparto più competitivo e attrattivo per le nuove generazioni.”

Prosegue il Vicepresidente dell’ente di formazione, Luca Vosilla: "Il settore delle costruzioni è fatto di persone: operai, tecnici, professionisti che, con il loro impegno quotidiano, contribuiscono alla crescita delle nostre comunità. Tuttavia, troppe volte i lavoratori edili si trovano ad affrontare precarietà, rischi per la sicurezza e difficoltà di riqualificazione. Per questo, il nostro impegno come parti sociali è garantire che questa nuova sede diventi un vero strumento di tutela: un luogo dove la formazione non sia solo un obbligo, ma un’opportunità per costruire un futuro professionale più solido, dove la sicurezza non sia un costo, ma un diritto inalienabile, e dove i disoccupati possano trovare reali possibilità di inserimento nel mondo del lavoro.”

“L'inaugurazione della nuova sede del S.E.I. - C.P.T. di Imperia a Sanremo è un segnale importante per il territorio e per il settore delle costruzioni. Un centro moderno e attrezzato rappresenta un'opportunità concreta per la formazione di qualità, indispensabile per garantire sicurezza, competenze e crescita professionale a lavoratori e imprese.” afferma Elena Lovera, Presidente Formedil Nazionale, che prosegue: "La rete Formedil continua a investire sull’innovazione e sul rafforzamento della formazione come leva strategica per il futuro del settore."

Il Vicesindaco del Comune di Sanremo Fulvio Fellegara dichiara: "L'inaugurazione dei locali del SEI CPT è l'occasione per mettere al centro il lavoro. Avere uno spazio di formazione professionale con la possibilità di sviluppare laboratori e uno spazio per le start up rappresenta un valore aggiunto per chi si affaccia nel mondo del lavoro o per chi prova faticosamente a reimpiegarsi. Anche questo è un modo per affrontare le fragilità del territorio e dare risposte concrete. Su questo terreno mio impegno e quella del Comune sarà sempre disponibile"

“L’apertura di questa nuova sede della Scuola edile imperiese a Sanremo è un successo per tutti noi – dichiara l’assessore regionale all’Urbanistica e alla Programmazione del Fondo sociale europeo Marco Scajola -. Il settore edile continua a crescere trainando l’economia ligure e, in particolare, quella imperiese. Con il solo programma di rigenerazione urbana, dal 2021 a oggi, abbiamo aperto 55 cantieri per oltre 15 milioni di euro di investimenti in provincia di Imperia, a questi vanno aggiunti gli importanti lavori sull’edilizia popolare e scolastica, quelli del Pinqua di Sanremo e gli investimenti privati attivati grazie al ‘nostro’ Piano casa. Risulta quindi fondamentale un conseguente ampliamento dell’attività formativa che il Sei Cpt da anni porta avanti con grande professionalità. La sede che inauguriamo oggi avrà questa funzione, come Regione Liguria continueremo a fare la nostra parte attraverso le fondamentali risorse finanziarie del Fondo sociale europeo. Tra i primi corsi ospitati qui ci saranno quelli legati all’apprendistato, per cui abbiamo recentemente finanziato ulteriori 3 milioni di euro, e a seguire quelli dedicati all’inserimento lavorativo di ragazzi con disabilità per i quali, mediamente, Regione Liguria investe 8 milioni di euro all’anno. Concludo ringraziando tutti coloro che operano all’interno della Scuola edile per il prezioso lavoro svolto e mi complimento con il presidente Andrea Veneziano e con il direttore Francesco Castellaro per questa nuova sfida”.

Conclude il Senatore Gianni Berrino:” Sono molto soddisfatto che a Sanremo apra una sede del SEI CPT. Un ente di formazione conosciuto ed apprezzato da decenni, che unisce alla formazione vera e propria all’attenzione per il comportamento e educazione delle ragazze e ragazzi che lo frequentano. Sono certo che saprà interpretare al meglio le necessità e richieste formative per preparare al meglio la nostra gioventù alle sfide lavorative di domani. Un plauso all’ente per l’opportunità che viene data ai giovani professionisti del nostro territorio grazie allo spazio di coworking presente all’interno della sede”.