Diano Marina, educazione stradale: la Polizia Locale incontra gli alunni delle scuole del territorio

Ha preso il via a Diano Marina il ciclo di incontri di educazione stradale promosso dalla Polizia Locale in collaborazione con il Settore Istruzione del Comune e gli istituti scolastici del territorio. L’iniziativa, rivolta agli alunni delle scuole primarie e secondarie, ha l’obiettivo di sensibilizzare i più giovani sull’importanza della sicurezza stradale e di promuovere un approccio consapevole e responsabile alla mobilità urbana.

Il primo appuntamento si è svolto presso la scuola materna della Santissima Annunziata, alla presenza del sindaco Cristiano Za Garibaldi. Durante l’incontro, i bambini sono stati coinvolti in attività interattive pensate per insegnare in modo semplice e coinvolgente le corrette modalità di attraversamento delle strade e i principi fondamentali della sicurezza pedonale.

Accompagnati dagli agenti della Polizia Locale, i piccoli partecipanti hanno inoltre avuto l’opportunità di mettere in pratica quanto appreso attraverso percorsi e attraversamenti nelle strade cittadine, sotto l’attenta supervisione degli operatori.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Cristiano Za Garibaldi: “Sono rimasto profondamente colpito dalla vivace partecipazione dei bambini, così come dall’efficace interazione che si è instaurata con gli operatori della Polizia Locale. Questo testimonia inequivocabilmente il valore cruciale di questi eventi, che rappresentano un investimento fondamentale per accrescere la consapevolezza e la sicurezza stradale dei nostri giovani cittadini fin dalla più tenera età. È attraverso queste esperienze dirette e giocose che possiamo costruire una cultura della sicurezza che li accompagnerà nella crescita, rendendoli pedoni e futuri automobilisti più responsabili”.

Anche l’assessore all’Istruzione Sabrina Messico ha sottolineato il valore formativo dell’iniziativa: “L’educazione stradale contribuisce alla formazione dei nostri bambini. Collaborare con la Polizia Locale in questi progetti ci permette di offrire un percorso che va oltre le aule scolastiche e si traduce in competenze pratiche e vitali per la loro sicurezza quotidiana. Siamo fieri di questa sinergia che rafforza il legame tra istituzioni e comunità, stimolando la partecipazione attiva di bambini e ragazzi”.

Il comandante della Polizia Locale, Gabriele Degl’Innocenti, ha infine espresso apprezzamento per il progetto, confermando il costante impegno del corpo a sostegno della sicurezza stradale e della tutela delle fasce più vulnerabili della comunità.

Gli incontri proseguiranno nelle prossime settimane coinvolgendo le scuole del territorio, nell’ambito della collaborazione tra Comune di Diano Marina, Polizia Locale e istituti scolastici cittadini.