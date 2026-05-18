Arcobaleno tra le nuvole nei cieli di Sanremo: ecco cos’è il raro fenomeno apparso oggi

Uno spettacolo insolito e affascinante ha attirato oggi gli sguardi di molti cittadini nei cieli di Sanremo. Tra le nuvole è infatti comparso uno straordinario effetto arcobaleno sospeso nel cielo, con sfumature accese e cangianti che hanno immediatamente attirato l’attenzione di residenti e curiosi.

Il fenomeno fotografato sopra la città è conosciuto come “nube iridescente”, un evento atmosferico relativamente raro ma del tutto naturale, capace di creare giochi di colore molto simili a quelli di un arcobaleno.

L’effetto si verifica quando la luce del sole attraversa piccole goccioline d’acqua o minuscoli cristalli di ghiaccio presenti nelle nubi ad alta quota. In particolari condizioni atmosferiche, la luce viene diffratta e scomposta nei vari colori dello spettro, dando vita a queste sfumature iridescenti che sembrano quasi dipinte nel cielo.

A differenza dell’arcobaleno classico, che compare generalmente dopo la pioggia e in posizione opposta rispetto al sole, le nubi iridescenti si formano direttamente attorno o vicino alle nuvole illuminate dalla luce solare.

Nel caso osservato oggi sopra Sanremo, il fenomeno ha assunto una forma particolarmente scenografica, con colori intensi e ben definiti che hanno trasformato il cielo in una sorta di tavolozza naturale tra azzurro, rosa, verde e arancione.

Si tratta di eventi che durano spesso pochi minuti e che dipendono da un equilibrio molto delicato tra posizione del sole, composizione delle nuvole e umidità atmosferica. Proprio per questo motivo, riuscire a osservarli così chiaramente non è particolarmente comune.

(Foto di Erika Bonazinga)