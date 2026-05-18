Ventimiglia, agevolazioni tariffarie per la mensa scolastica: si può fare richiesta per l'anno 2026-2027

Agevolazioni tariffarie per il servizio di ristorazione scolastica per l'anno scolastico 2026-2027 a favore di minori residenti nel comune di Ventimiglia e frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e secondaria di primo grado. Le domande per ottenerle dovranno essere presentate dal 1 giugno alle 13 del 15 luglio.

"Un'importante iniziativa che consente ai genitori di sgravarsi delle spese dei buoni pasto" - dice l'assessore Milena Raco - "Negli anni molti genitori non hanno potuto usufruire delle agevolazioni perché non sapevano come fare. Si ricorda, dunque, alla cittadinanza che le domande per ottenere le agevolazioni tariffarie relative ai buoni pasto possono essere presentate dalle famiglie con ISEE in corso di validità (prestazioni rivolte a minorenni) fino a 7.000,00 euro e le famiglie numerose con almeno tre figli frequentanti la ristorazione scolastica con un ISEE in corso di validità (prestazioni rivolte a minorenni) inferiore o pari a 11.000,00 euro. È possibile produrre, invece dell’attestazione ISEE ordinario o minorenni, l’attestazione ISEE corrente riferita al periodo della domanda nei casi in cui sia verificata una variazione dell’attività del lavoro autonomo o dipendente (o trattamenti previdenziali o indennitari, anche esenti IRPEF); o sia verificata una variazione del reddito complessivo del nucleo familiare superiore al 25%. Chi non presenterà la domanda entro i termini previsti non potrà più usufruire dell'agevolazione per tutto l'anno scolastico 2026-2027. Per divulgare il più possibile il bando e renderlo noto ai genitori chiederò che venga pubblicato anche sulle bacheche scolastiche, presso il palazzo dei Servizi Sociale all'ex tribunale e in portineria all'entrata del comune di Ventimiglia".

"La domanda dovrà necessariamente essere compilata su apposito modulo predisposto e diffuso dall’Ufficio Servizi Scolastici e disponibile sul sito comunale all’indirizzo www.comune.ventimiglia.it, e corredata da copia dell’attestazione ISEE e documento d’identità in corso di validità" - fa sapere Raco - "Dovrà essere inviata via PEC (tramite PEC) all’indirizzo istituzionale del Comune di Ventimiglia: comune.ventimiglia@legalmail.it o portata presso l’Ufficio Protocollo del comune di Ventimiglia, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13".