Camporosso, successo per il Gran Concerto Benefico "Armonie per la Solidarietà"

Grande partecipazione e forte spirito di solidarietà hanno caratterizzato il Gran Concerto Benefico "Armonie per la Solidarietà", svoltosi il 14 giugno presso il Centro Polivalente "G. Falcone" di Camporosso. L'iniziativa, promossa a sostegno delle attività di ACEB, ha permesso di raccogliere fondi che saranno interamente destinati alle mission dell'Associazione.

La riuscita dell'evento è stata possibile grazie alla collaborazione tra il Rotary Club Sanremo, il Rotary Club Sanremo Hanbury e l'azienda F.lli Beccaria di Camporosso, il cui contributo ha rappresentato un importante segnale di vicinanza al mondo del volontariato e dell'impegno sociale.

Ad arricchire la serata è stata l'esibizione dell'Associazione Giovane Orchestra della Riviera, che ha proposto un raffinato programma musicale con brani di Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn e John Williams, conquistando il pubblico con la qualità delle esecuzioni e il talento dei giovani musicisti.

«Desidero esprimere, a nome del Consiglio Direttivo di ACEB, la nostra più sincera gratitudine al Rotary Club Sanremo, al Rotary Club Sanremo Hanbury e all'azienda F.lli Beccaria per la generosità e la fiducia dimostrate nei confronti della nostra Associazione», dichiara il Presidente Stefano Urso. «Il loro sostegno ci consentirà di proseguire con maggiore forza le nostre missioni. Quando istituzioni, imprese, associazioni e club di servizio collaborano, il territorio dimostra tutta la propria capacità di fare rete e di rispondere concretamente ai bisogni della comunità.»

ACEB rivolge inoltre un sentito ringraziamento alla Pro Loco "Gli Amici del Mulino" di Camporosso per la preziosa collaborazione organizzativa e a tutti coloro che hanno partecipato all'evento, contribuendo al suo successo.

L'Associazione guarda con fiducia al futuro, auspicando che questa esperienza possa rappresentare l'inizio di nuove collaborazioni con il mondo dell'impresa, del volontariato e dei club di servizio, per continuare a promuovere iniziative di solidarietà.