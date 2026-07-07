Nevralgia del trigemino, approvato all’unanimità l’Ordine del Giorno di Patrizia Badino: il 7 ottobre il Casinò di Sanremo si illuminerà di teal

Il Consiglio comunale di Sanremo ha approvato all'unanimità, nelle scorse settimane, un Ordine del Giorno presentato dalla consigliera di Forza Italia Patrizia Badino dedicato alla nevralgia del trigemino. Un'iniziativa che, pur essendo stata votata senza particolari clamori, viene ritenuta meritevole di essere portata all'attenzione dell'intera cittadinanza.

Il documento richiama l'attenzione su una patologia gravemente invalidante che colpisce migliaia di persone e che viene spesso definita "la malattia del suicidio" a causa dell'intensità del dolore e del profondo impatto che esercita sulla qualità della vita di chi ne soffre.

L'Ordine del Giorno, pur non potendo risolvere la malattia, si propone di contribuire a farla conoscere, sensibilizzando l'opinione pubblica, sostenendo i pazienti e le loro famiglie, promuovendo una maggiore attenzione da parte delle istituzioni e incoraggiando la ricerca scientifica.

Un momento simbolico di questa iniziativa è previsto per il prossimo 7 ottobre, quando il Casinò di Sanremo sarà illuminato di colore teal per ricordare l'esistenza della nevralgia del trigemino e richiamare l'attenzione sull'importanza di non lasciare soli coloro che convivono quotidianamente con questa patologia.

Secondo quanto evidenziato nel documento, Patrizia Badino, con il sostegno di Forza Italia Sanremo, ha portato ancora una volta in Consiglio comunale temi legati alla centralità della persona, all'attenzione verso i più fragili e all'impegno a favore della comunità. Un percorso che, come ricordato nel testo, si è già tradotto in altre proposte, tra cui l'istituzione della figura del Garante degli Anziani, e che continua a ispirarsi ai principi di giustizia, solidarietà e vicinanza ai cittadini.

L'illuminazione del Casinò rappresenterà un segnale di attenzione nei confronti delle persone affette da nevralgia del trigemino, con l'obiettivo di ribadire come informazione, sensibilizzazione e sostegno ai pazienti costituiscano una responsabilità condivisa dell'intera comunità.