Ceriana, il sindaco Caviglia rassicura sulla “Piscina”: al via l’iter per regolarizzare l’invaso e la pulizia nel 2027

Dopo le discussioni nate nelle ultime settimane attorno alla cosiddetta “Piscina” di Ceriana, arriva la presa di posizione del sindaco Maurizio Caviglia, che interviene per chiarire la situazione e rassicurare cittadini e frequentatori dell’invaso naturale. Il primo cittadino ha spiegato che il Comune è già al lavoro per completare gli adempimenti necessari alla regolarizzazione dell’area. Un percorso che richiede tempo e che dovrà essere portato avanti nel rispetto delle disposizioni ricevute e delle risorse disponibili: “Per evitare inutili polemiche, desidero informarvi che il Comune sta provvedendo a sistemare la documentazione necessaria per regolarizzare l’invaso”, ha dichiarato Caviglia.

L’obiettivo dell’amministrazione è quello di arrivare a una soluzione definitiva che consenta di gestire nuovamente l’area in modo corretto e sicuro. Il sindaco ha inoltre annunciato che, compatibilmente con le possibilità economiche dell’ente, nel corso del prossimo anno è prevista la pulizia dell’invaso. “Compatibilmente con le risorse disponibili e nel rispetto delle disposizioni ricevute, è previsto che nel corso del prossimo anno si proceda alla pulizia dell’invaso”, ha aggiunto il primo cittadino.

La vicenda aveva attirato l’attenzione dopo la diffusione sui social di alcune immagini relative all’area, storicamente conosciuta dai cerianaschi come luogo di refrigerio durante i mesi estivi. L’invaso, però, non aveva soltanto una funzione ricreativa: negli anni era stato considerato anche un punto di supporto in caso di incendi boschivi e di sterpaglie. Proprio questa doppia valenza aveva alimentato il dibattito tra chi chiedeva di poter tornare a utilizzare la zona e chi evidenziava la necessità di rispettare gli obblighi normativi imposti dalle autorità competenti.

Ora il Comune punta quindi a un percorso di sistemazione amministrativa e tecnica. L’amministrazione invita alla comprensione e guarda alla possibilità di restituire all’invaso un ruolo utile per la comunità, una volta completati gli interventi necessari. “Grazie a tutti per la comprensione”, ha concluso il sindaco Caviglia.