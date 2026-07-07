Sanremo: asilo nido Villa Peppina, aggiudicata la gestione per i prossimi tre anni e appalto da oltre 678mila euro

È stata aggiudicata in via definitiva la gara europea per la gestione del nido d'infanzia comunale "Villa Peppina" di Sanremo. Il Comune ha affidato il servizio socio-educativo alla cooperativa Nuova Assistenza Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede a Novara. L'appalto riguarda la gestione del nido per i prossimi tre anni, con la possibilità di un rinnovo per ulteriori due anni e di una proroga tecnica di sei mesi, secondo quanto previsto dal capitolato di gara. La procedura, svolta in modalità telematica e aperta a livello europeo, ha visto la partecipazione di cinque operatori economici. Di questi, quattro sono stati ammessi alla valutazione finale, mentre uno è stato escluso.

L'aggiudicazione è avvenuta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, basata sul miglior rapporto tra qualità e prezzo. La cooperativa vincitrice ha presentato un ribasso del 6% sull'importo a base di gara, ottenendo un punteggio complessivo di 89,08 punti. L'importo del contratto per la durata certa di tre anni ammonta a 678.308,60 euro oltre IVA, comprensivi degli oneri per la sicurezza. Su base annuale, il valore del servizio sarà di 226.102,87 euro oltre IVA, di cui 1.500 euro destinati agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Qualora il Comune decidesse di esercitare tutte le opzioni previste, tra rinnovo e proroga, il valore massimo dell'appalto potrà raggiungere 1.243.565,79 euro oltre IVA.

Nel provvedimento è inoltre specificato che sarà consentito il subappalto esclusivamente per la manutenzione delle aree verdi, limitatamente allo 0,5% della prestazione complessiva, trattandosi di un'attività secondaria. "L'affidamento garantisce la continuità di uno dei principali servizi educativi dedicati alla prima infanzia presenti sul territorio comunale, attraverso una procedura ad evidenza pubblica di rilievo europeo", evidenzia il provvedimento approvato dal Settore Sviluppo Economico, Ambientale e Floricoltura del Comune di Sanremo.