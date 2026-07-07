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Politica | 07 luglio 2026, 07:02

Bordighera aderisce al progetto “Alassio British Heritage”: 7 mila euro per valorizzare il patrimonio inglese

Approvato all’unanimità l’ingresso nell’iniziativa guidata dal Comune di Alassio e candidata al bando della Fondazione Compagnia di San Paolo per promuovere turismo culturale e sostenibile

Bordighera aderisce al progetto “Alassio British Heritage”: 7 mila euro per valorizzare il patrimonio inglese

Bordighera entra ufficialmente nel progetto “Alassio British Heritage”, l'iniziativa promossa dal Comune di Alassio per valorizzare le testimonianze della presenza britannica nella Riviera ligure di Ponente, a partire proprio dalla città delle palme. La decisione è stata assunta dalla Giunta comunale, che nella seduta del 3 luglio ha approvato all'unanimità l'adesione al progetto, dichiarando la delibera immediatamente eseguibile.

L'iniziativa sarà presentata nell'ambito del bando della Fondazione Compagnia di San Paolo dedicato alla valorizzazione culturale dei territori e al turismo sostenibile, inserito nella programmazione 2025-2028 dell'ente. L'obiettivo è sostenere progetti capaci di trasformare il patrimonio storico e culturale in un motore di sviluppo turistico, economico e sociale.

Il progetto prevede la progettazione e la realizzazione di un itinerario turistico e culturale dedicato all'eredità lasciata dalla comunità britannica ad Alassio e nel Ponente ligure, coinvolgendo diversi enti in un'ottica sovracomunale. Oltre ai Comuni di Alassio e Bordighera, figurano infatti tra i partner istituzionali anche l'Istituto Internazionale di Studi Liguri, Regione Liguria e l'Agenzia regionale di promozione turistica In Liguria, con la prospettiva di ampliare ulteriormente la rete di soggetti coinvolti.

Nella delibera si evidenzia come il progetto sia «funzionale e coerente con i principali piani programmatici regionali» e rappresenti un'opportunità per rafforzare l'offerta turistica attraverso esperienze culturali autentiche, rivolte sia ai visitatori sia ai residenti.

Per partecipare all'iniziativa, il Comune di Bordighera ha stanziato un cofinanziamento di 7 mila euro, somma che sarà imputata al capitolo di bilancio dedicato agli interventi nel settore del turismo. La Giunta sottolinea inoltre che l'investimento è giustificato dalla «rilevante ricaduta in termini di promozione turistica» a fronte di un impegno economico considerato contenuto.

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