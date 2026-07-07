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Attualità | 07 luglio 2026, 07:21

Ceriana, chiusa la storica "Piscina": stop all'invaso naturale usato per i bagni estivi e come riserva contro gli incendi

Il bacino, esistente dagli anni '50 e alimentato dal torrente Armea, non potrà più essere utilizzato. Multato anche il Comune per 2.000 euro

Ceriana, chiusa la storica &quot;Piscina&quot;: stop all'invaso naturale usato per i bagni estivi e come riserva contro gli incendi

Dai cerianaschi, ma anche da chi arriva da fuori, viene chiamata comunemente la ‘Piscina’ ma, di fatto, è un invaso naturale che esiste dagli anni ’50 e che veniva riempito dal torrente Armea. Qualche tempo fa, però, le immagini che sono girate sui social sono finite nelle mani degli inquirenti, che hanno messo la parola fine all’invaso.

Incredibile ma vero, per il caso è stato anche multato il Comune di Ceriana per 2.000 euro. Il caso è ovviamente emerso perché in molti, da quest’estate, si sono accorti che non potranno più fare il bagno e trovare un po’ di frescura poco sopra il paese della Valle Armea. Ma l’invaso era molto utilizzato anche in caso di incendi boschivi e di sterpaglie e, invece, a causa degli obblighi a cui il Comune è dovuto sottostare, ora non potrà essere usato in caso di emergenze.

Un vero peccato, visto che l’invaso aveva una vera e propria doppia valenza. Ed ora cosa accadrà? Difficile a dirsi visto che dal Comune di Ceriana hanno preferito non commentare quanto accaduto. Sembra davvero incredibile, però, che le autorità competenti siano intervenute per un fatto del genere, visto che oltre all’utilizzo ludico in estate, l’invaso risultava particolarmente importante in caso di incendi.

Ci si augura che il buon senso possa tornare e che l’invaso possa essere nuovamente utilizzato dal Comune di Ceriana e da chi, fino all’anno scorso, poteva fare il bagno. Senza dimenticare gli incendi.

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Carlo Alessi

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