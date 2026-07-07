Prefettura di Imperia e Associazione Nazionale Carabinieri, firmata una convenzione per il supporto alle attività istituzionali

È stata firmata lunedì 6 luglio 2026, presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Imperia, la convenzione tra la Prefettura di Imperia e l’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Imperia, finalizzata allo svolgimento di attività di volontariato a supporto delle funzioni istituzionali della Prefettura.

L’accordo è stato sottoscritto dal Viceprefetto Vicario, dott.ssa Rosa Abussi, e dal Presidente della Sezione ANC di Imperia, Brigadiere Nello Giannini. Referente e coordinatore per lo svolgimento delle attività previste dalla convenzione sarà il Luogotenente Giampiero Azzolini.

La convenzione nasce dalla volontà di rafforzare il supporto operativo e organizzativo alle attività della Prefettura, in un momento in cui viene riconosciuta l’utilità di un contributo qualificato, volontario e senza fini di lucro, da parte di soci dell’Associazione Nazionale Carabinieri disponibili a mettere a disposizione esperienza, senso del dovere e spirito di servizio.

Il documento prevede infatti che i volontari ANC possano svolgere attività di ausilio e supporto, con particolare riferimento a funzioni di carattere amministrativo e di assistenza all’utenza, contribuendo a rendere più snelle alcune procedure e ad affiancare il personale degli uffici nei compiti che non comportano il trattamento di dati sensibili o informazioni riservate.

Si tratta di un’iniziativa che valorizza pienamente la missione dell’Associazione Nazionale Carabinieri, ente morale con una lunga tradizione di impegno civile, sociale e culturale, e che da sempre rappresenta un punto di riferimento per la comunità, mantenendo vivo il legame tra l’Arma dei Carabinieri, i suoi valori e il territorio.

La Sezione di Imperia dell’ANC, attraverso i propri soci volontari, conferma così la disponibilità a collaborare con le istituzioni, offrendo un contributo concreto, ordinato e responsabile. I volontari saranno impiegati secondo modalità concordate con la Prefettura, nel rispetto delle competenze, della riservatezza, del decoro e delle finalità istituzionali previste dall’accordo.

La convenzione avrà durata triennale dalla data della sottoscrizione ed è rinnovabile secondo i termini previsti. L’attività sarà svolta in forma di volontariato, senza costituzione di alcun rapporto di lavoro con l’amministrazione, e con copertura assicurativa a carico dell’Associazione.

Particolarmente significativo è il valore simbolico e operativo dell’intesa: da un lato viene riconosciuto il ruolo della Prefettura quale presidio fondamentale dello Stato sul territorio; dall’altro viene ribadito l’importante apporto dei Carabinieri in congedo, che continuano a servire la collettività con discrezione, competenza e spirito istituzionale.

Il Presidente della Sezione ANC di Imperia, Brigadiere Nello Giannini, ha sottolineato il valore dell’intesa con parole che richiamano pienamente lo spirito di servizio proprio dell’Arma:



Foto: Roberto Pecchinino

“Anche se in congedo, siamo sempre al servizio della collettività. La convenzione tra l’Associazione Nazionale Carabinieri di Imperia e la Prefettura di Imperia va intesa proprio in questo senso: una collaborazione con l’Ente di Governo per quanto concerne i diritti e i doveri dei cittadini, sempre nel rispetto delle leggi.

Un analogo compito lo stiamo svolgendo da oltre due anni anche con la Procura di Imperia. Personale qualificato dedica volontariamente parte del proprio tempo allo svolgimento di queste mansioni.

Carabiniere lo si rimane per tutta la vita. Il nostro eroe, il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, era solito dire che noi: gli alamari li abbiamo cuciti sulla pelle.”

Con questa iniziativa, la Prefettura di Imperia e l’Associazione Nazionale Carabinieri consolidano un rapporto di collaborazione fondato su fiducia, responsabilità e senso dello Stato, mettendo al centro il bene della comunità e il valore del volontariato qualificato.