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Attualità | 07 luglio 2026, 12:10

Sanremo, consegnate le Bandiere Blu 2026 assegnate alla città dei fiori (Foto)

L’assessore Moscato: “Asset turistico per la città”

Nei giorni scorsi sono state consegnate le “Bandiere Blu 2026”, il riconoscimento internazionale conferito dalla FEE (Foundation for Environmental Education) che premia la qualità delle acque, la pulizia delle spiagge e l’efficienza dei servizi turistici.

Per l’anno in corso, Sanremo ha visto confermato il vessillo per cinque spiagge: Tre Ponti, Baia Capo Pino, Tiro a Volo, Bussana e Imperatrice. A queste si aggiunge la conferma della “Bandiera Blu” anche per l’approdo turistico di Portosole.

La consegna è avvenuta alla presenza dell’assessore all’ambiente Ester Moscato, che ha espresso soddisfazione per questo traguardo: “Anche per il 2026 Sanremo ha raggiunto un importante risultato, dal momento che è stato riconosciuto il lavoro svolto in termini di gestione sostenibile del territorio e salvaguardia dell’ecosistema. Tale riconoscimento non è solo un premio a questo impegno ma rappresenta anche un asset turistico per la nostra città. La Bandiera Blu è un importante biglietto da visita perché valorizza il litorale e sostiene in modo concreto l’economia turistica e ricettiva del territorio”.

Redazione

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