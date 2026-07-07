Sicurezza sul lavoro in Liguria, Casella (AVS): "Negli PSAL manca un terzo del personale per i controlli"

È stata discussa questa mattina in Consiglio regionale l’interrogazione del consigliere Jan Casella (AVS) per sollecitare il completamento dell’organico degli PSAL, le strutture di prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro.

“Quando si parla di sicurezza sul lavoro, tutti devono dare il massimo per evitare i morti, gli incidenti, le malattie professionali. A partire dalle istituzioni, e in particolare quelle cui spetta il compito di controllare il rispetto delle norme sui luoghi di lavoro. In Liguria, i controlli hanno evidenziato un’altissima percentuale di violazioni, ma purtroppo le verifiche sono troppo poche rispetto alle necessità. E la conferma arriva dall’elevato numero di infortuni che colpisce la nostra regione”, denuncia Jan Casella.

“Entrando nel dettaglio, in Liguria manca un terzo del personale di cui avrebbero bisogno gli PSAL, le strutture di prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro. Se il fabbisogno reale è di 168 operatori a tempo indeterminato, l’organico reale è di appena 114 lavoratori: 54 in meno del necessario. La sicurezza del lavoro è un tema su cui abbiamo sempre garantito il massimo impegno: lo abbiamo dimostrato con la proposta di legge depositata in Commissione, che ha visto la doppia audizione delle parti sociali. È un provvedimento articolato, che incide su vari aspetti del problema, e ci auguriamo che possa presto arrivare in aula. Ma senza gli operatori incaricati di effettuare i controlli, anche la migliore delle leggi rischia di essere vana”, sottolinea Jan Casella, che ribadisce: “Chiediamo con urgenza alla giunta regionale di reperire le risorse per colmare il vuoto d’organico degli PSAL”.