L'Esercito incontra i giovani alla Riviera Shopville di Arma di Taggia, uno stand dedicato a orientamento e reclutamento

Venerdì 24 luglio l'Esercito sarà presente all'interno del centro commerciale "La Riviera Shopville" di Arma di Taggia con uno spazio espositivo dedicato all'orientamento sulle opportunità di formazione e crescita professionale offerte dalla Forza Armata.
Presso il desk informativo, i militari del Comando Militare Esercito "Liguria" incontreranno giovani e famiglie per illustrare le diverse fasi dei concorsi pubblici per l'accesso alla carriera militare, con particolare riferimento al nuovo modello di reclutamento.
L'iniziativa rappresenterà anche un momento di confronto diretto con il personale dell'Esercito, che racconterà l'impegno quotidiano delle donne e degli uomini della Forza Armata al servizio della collettività.
La visita allo spazio espositivo offrirà ai partecipanti l'opportunità di conoscere i percorsi formativi, le competenze e i valori che caratterizzano il mondo militare, oltre a scoprire come trasformare una passione in una professione.