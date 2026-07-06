Galleria della Giralda al confine, Italia e Francia approvano il piano d’emergenza: esercitazione prevista nel 2027

Italia e Francia rafforzano la collaborazione per la sicurezza del traforo della Giralda. È stato infatti approvato il 1° luglio 2026 il nuovo Piano di Emergenza binazionale per la galleria autostradale che collega i territori di Ventimiglia e Mentone, infrastruttura strategica lungo il confine tra i due Paesi. Il piano individua le procedure da adottare in caso di incidenti all'interno del tunnel, con l'obiettivo di garantire una risposta unitaria, tempestiva ed efficace. Il documento armonizza inoltre le modalità operative di intervento e definisce canali di comunicazione condivisi tra le autorità italiane e francesi, così da rendere più rapido il coordinamento nelle situazioni di emergenza.

L'attivazione delle procedure potrà essere disposta dai due Prefetti in presenza di situazioni di particolare gravità, come un incendio che coinvolga un veicolo adibito al trasporto di merci pericolose oppure il blocco della carreggiata. In questi casi verranno immediatamente allertati tutti gli enti competenti, comprese le società concessionarie Concessioni del Tirreno ed Escota, oltre ai Vigili del Fuoco e alla Polizia Stradale dei due Paesi.

Il piano conclude un percorso di lavoro condiviso tra la Prefettura di Imperia e la Prefettura delle Alpi Marittime, sviluppato attraverso uno specifico gruppo tecnico che ha affrontato gli aspetti legati alla sicurezza, alla protezione civile e alla tutela della pubblica incolumità. L'approvazione è stata formalizzata dal prefetto di Imperia, Antonio Giaccari, e dal prefetto delle Alpi Marittime, Laurent Hottiaux.

Ora il documento entrerà nella fase operativa. Sono infatti già state programmate esercitazioni sul campo per verificarne l'efficacia, la prima delle quali è prevista nel primo trimestre del 2027 e sarà coordinata dalla Prefettura italiana. I due Prefetti hanno espresso soddisfazione per il risultato raggiunto, evidenziando come «la gestione delle emergenze in ambito transfrontaliero rappresenti non solo una necessità operativa a tutela della sicurezza, ma anche un'importante occasione di consolidamento delle relazioni tra i due Paesi».