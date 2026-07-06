Ventimiglia, Flash Mob a sorpresa degli sbandieranti: il centro si ferma ad applaudire per l'inizio della stagione estiva

Il ritmo inconfondibile dei tamburi e lo squillo delle chiarine hanno spezzato all'improvviso il normale viavai del pomeriggio, regalando un momento di pura meraviglia nel cuore della città.

Ventimiglia è stata sorpresa così, nel bel mezzo della giornata commerciale di domenica 5 luglio, da un coloratissimo flash mob organizzato dagli Sbandieranti di Ventimiglia, che hanno scelto di inaugurare la propria stagione estiva proprio tra le mura di casa, davanti al proprio pubblico.

In pochissimi istanti le vie del centro si sono riempite di energia e folklore. Cittadini e turisti, inizialmente incuriositi dal richiamo della musica, si sono fermati lungo i marciapiedi e davanti alle vetrine per assistere alle spettacolari evoluzioni delle bandiere. I drappi con i tradizionali colori blu, rosso e giallo hanno tinto il cielo della città, muovendosi all'unisono in una coreografia che ha saputo fondere perfettamente la solennità della tradizione storica con la freschezza di un'esibizione moderna e inaspettata.

L'iniziativa ha riscosso un grandissimo successo, trasformando una regolare giornata di shopping in un vero e proprio momento di festa collettiva. I passanti hanno accompagnato tutta la performance con lunghi e calorosi applausi, mentre tantissimi presenti hanno tirato fuori gli smartphone per immortalare l'esibizione con foto e video da condividere sui social.

Con questo debutto a sorpresa, il gruppo degli Sbandieranti ha dato ufficialmente il via ai propri impegni estivi, regalando alla città un assaggio della passione e dell'orgoglio storico che da sempre li contraddistingue.