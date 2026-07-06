Sanremo cerca i “nonni vigile”: manifestazione di interesse per l'assistenza davanti alle scuole fino al 2028

Il Comune di Sanremo ha avviato la procedura per individuare l'associazione che si occuperà del servizio di assistenza agli alunni durante l'ingresso e l'uscita dalle scuole cittadine, il tradizionale servizio dei "nonni vigile", figura ormai consolidata davanti agli istituti scolastici. L'amministrazione comunale ha infatti pubblicato un avviso di manifestazione di interesse, riservato alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale, finalizzato alla stipula di una convenzione ai sensi dell'articolo 56 del Codice del Terzo Settore.

L'attività riguarderà l'assistenza agli studenti delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie, con l'obiettivo di garantire maggiore sicurezza nei momenti di entrata e uscita dagli edifici scolastici. La convenzione avrà validità dal 14 settembre prossimo al 30 giugno 2027, con possibilità di rinnovo per l'anno scolastico successivo fino al 30 giugno 2028. Il Comune riconoscerà un rimborso delle spese sostenute e documentate fino a un massimo di 25 mila euro per ciascun anno scolastico.

Per partecipare alla selezione, le associazioni dovranno essere iscritte al Registro unico nazionale del Terzo Settore, possedere i requisiti previsti dalla normativa e presentare, oltre alla manifestazione di interesse, un programma operativo che dimostri la disponibilità di un numero adeguato di volontari in possesso delle necessarie competenze per svolgere il servizio.

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente tramite Pec all'indirizzo comune.sanremo@legalmail.it entro le ore 12 del 14 agosto 2026. Una volta verificato il possesso dei requisiti richiesti, il Settore Servizi al Cittadino procederà alla valutazione dei programmi operativi presentati e individuerà l'associazione con cui sottoscrivere la convenzione per il servizio che accompagnerà gli studenti durante il prossimo anno scolastico.