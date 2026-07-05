"Domenica Insieme Estate" a Ventimiglia, flash mob a sorpresa degli Sbandieranti: il centro si ferma ad applaudire (Foto)

Flash mob a sorpresa degli Sbandieranti a "Domenica Insieme Estate" a Ventimiglia. Durante la giornata commerciale andata in scena oggi nel centro città i passanti sono stati sorpresi dall’improvviso suono dei tamburi e delle chiarine.

In pochi istanti, le bandiere degli Sbandieranti di Ventimiglia hanno colorato le vie del centro. Il flash mob ha sorpreso cittadini e turisti, che si sono fermati ad assistere allo spettacolo, accompagnando l’esibizione con lunghi applausi e tanti scatti fotografici. Un’iniziativa che ha regalato un momento di festa e valorizzato la tradizione nel cuore della città.

Danno così il via alla loro stagione estiva nella loro città, Ventimiglia, tra i loro colori blu, rosso e giallo.